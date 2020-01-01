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Розшукують 35-річного чоловіка, який втік з лікарні у Луцьку. ФОТО

Розшукують 35-річного чоловіка, який втік з лікарні у Луцьку. ФОТО
Поліція розшукує безвісти зниклого 35-річного Івана Миколайовича Колотюка, жителя села Велимче Ратнівського району.

Чоловік учора, 17 червня, близько 16:00 години самовільно залишив лікувальний заклад, що у Луцьку, та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: ріст 170 см, худорлявий, волосся світло-русе, очі – голубі.

Був одягнений: джинсові шорти та кофта темно-синього кольору, мав при собі барсетку синього кольору та мобільний телефон.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-099-230-15-88 або «102».


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Теги: розшук, поліція, Луцьк, Іван Колотюк
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