Розшукують 35-річного чоловіка, який втік з лікарні у Луцьку. ФОТО

Івана Миколайовича Колотюка, жителя села Велимче Ратнівського району.



Чоловік учора, 17 червня, близько 16:00 години самовільно залишив лікувальний заклад, що у Луцьку, та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: ріст 170 см, худорлявий, волосся світло-русе, очі – голубі.



Був одягнений: джинсові шорти та кофта темно-синього кольору, мав при собі барсетку синього кольору та мобільний телефон.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-099-230-15-88 або «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує безвісти зниклого 35-річного, жителя села Велимче Ратнівського району.Чоловік учора, 17 червня, близько 16:00 години самовільно залишив лікувальний заклад, що у Луцьку, та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.ріст 170 см, худорлявий, волосся світло-русе, очі – голубі.джинсові шорти та кофта темно-синього кольору, мав при собі барсетку синього кольору та мобільний телефон.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-099-230-15-88 або «102».

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