Розшукують 35-річного чоловіка, який втік з лікарні у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Поліція розшукує безвісти зниклого 35-річного Івана Миколайовича Колотюка, жителя села Велимче Ратнівського району.
Чоловік учора, 17 червня, близько 16:00 години самовільно залишив лікувальний заклад, що у Луцьку, та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: ріст 170 см, худорлявий, волосся світло-русе, очі – голубі.
Був одягнений: джинсові шорти та кофта темно-синього кольору, мав при собі барсетку синього кольору та мобільний телефон.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-099-230-15-88 або «102».
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Чоловік учора, 17 червня, близько 16:00 години самовільно залишив лікувальний заклад, що у Луцьку, та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: ріст 170 см, худорлявий, волосся світло-русе, очі – голубі.
Був одягнений: джинсові шорти та кофта темно-синього кольору, мав при собі барсетку синього кольору та мобільний телефон.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-099-230-15-88 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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