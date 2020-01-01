Де у Любешівському районі виявили хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:53
Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID – 19.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 3 жителів селища Любешів. Двоє із цих хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, один – госпіталізований в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 19 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 30 жителів Любешівського району:
Любешів – 11;
Люб’язь - 8 (4 одужали);
Зарудче – 5;
Деревок – 3;
Залізниця - 1 (одужала);
Проходи – 1;
Дольськ – 1.
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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 3 жителів селища Любешів. Двоє із цих хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, один – госпіталізований в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 19 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 30 жителів Любешівського району:
Любешів – 11;
Люб’язь - 8 (4 одужали);
Зарудче – 5;
Деревок – 3;
Залізниця - 1 (одужала);
Проходи – 1;
Дольськ – 1.
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