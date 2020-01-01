Де у Любешівському районі виявили хворих на коронавірус





За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 3 жителів селища Любешів. Двоє із цих хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, один – госпіталізований в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», - йдеться на сайті



За весь період спостереження станом на 19 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 30 жителів Любешівського району:



Любешів – 11;



Люб’язь - 8 (4 одужали);



Зарудче – 5;



Деревок – 3;



Залізниця - 1 (одужала);



Проходи – 1;



Дольськ – 1.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID – 19.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 3 жителів селища Любешів. Двоє із цих хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, один – госпіталізований в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», - йдеться на сайті Любешівської РДА. За весь період спостереження станом на 19 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 30 жителів Любешівського району:Любешів – 11;Люб’язь - 8 (4 одужали);Зарудче – 5;Деревок – 3;Залізниця - 1 (одужала);Проходи – 1;Дольськ – 1.

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