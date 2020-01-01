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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Любешівському районі виявили хворих на коронавірус

Де у Любешівському районі виявили хворих на коронавірус
Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID – 19.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 3 жителів селища Любешів. Двоє із цих хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, один – госпіталізований в інфекційне відділення КНП «Любешівська ЦРЛ», - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За весь період спостереження станом на 19 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 30 жителів Любешівського району:

Любешів – 11;

Люб’язь - 8 (4 одужали);

Зарудче – 5;

Деревок – 3;

Залізниця - 1 (одужала);

Проходи – 1;

Дольськ – 1.


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Теги: коронавірус, хворі, Любешів
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