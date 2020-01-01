Де у Камінь-Каширському районі зафіксували нові випадки COVID-19
Сьогодні, 11:52
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 12 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Камінь-Каширська РДА.
Особи, що захворіли, – мешканці міста (6 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Мостище, Черче, Брониця, Нові Червища – по 1 випадку.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 96 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 32 особи.
Станом на 19 червня в області зафіксували 1673 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Про це повідомляє Камінь-Каширська РДА.
Особи, що захворіли, – мешканці міста (6 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Мостище, Черче, Брониця, Нові Червища – по 1 випадку.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 96 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 32 особи.
Станом на 19 червня в області зафіксували 1673 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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