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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Камінь-Каширському районі зафіксували нові випадки COVID-19

Де у Камінь-Каширському районі зафіксували нові випадки COVID-19
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 12 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Камінь-Каширська РДА.

Особи, що захворіли, – мешканці міста (6 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Мостище, Черче, Брониця, Нові Червища – по 1 випадку.

За весь період спостереження COVID-19 виявили у 96 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 32 особи.

Станом на 19 червня в області зафіксували 1673 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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Теги: Камінь-Каширський район, нові випадки, коронавірус
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