Де у Камінь-Каширському районі зафіксували нові випадки COVID-19





Про це



Особи, що захворіли, – мешканці міста (6 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Мостище, Черче, Брониця, Нові Червища – по 1 випадку.



За весь період спостереження COVID-19 виявили у 96 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 32 особи.



Станом на 19 червня в області зафіксували 1673 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 12 нових випадків коронавірусної інфекції.Про це повідомляє Камінь-Каширська РДА.Особи, що захворіли, – мешканці міста (6 випадків), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Мостище, Черче, Брониця, Нові Червища – по 1 випадку.За весь період спостереження COVID-19 виявили у 96 жителів Камінь-Каширщини. Одужало 32 особи.Станом на 19 червня в областіякі підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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