На Волині настоятель храму став ченцем
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Декан монастирів і намісник чоловічої обителі Святителя Миколая Чудотворця в с. Жидичин на Ківереччині архімандрит Константин (Марченко) із братією звершив чернечий постриг протоієрея Віктора Павленка, настоятеля громади Різдва Пресвятої Богородиці у селі Новостав Горохівського деканату, у велику схиму.
Про це інформують у Волинськії єпархії Православної Церкви України.
Як повідомив о. Константин, із благословіння керуючого єпархією митрополита Михаїла також служили намісник Братської чоловічої Хрестовоздвиженської обителі ігумен Никодим (Смілий) та духовенство Горохівського благочиння. Чин постригу відбувся в помешканні панотця.
Настоятель, якому у вересні сповниться 30 років пастирського служіння, хворіє на цукровий діабет. Перед Пасхою йому стало гірше і відтоді він перебуває вдома. Тож волею Господа вирішив стати ченцем. Новопостриженого тепер звуть Іов. Отець Константин привітав схимника, дав йому настанови про монаший шлях.
Велика схима – найдосконаліший ступінь чернецтва. Після засвідчення твердості наміру постриженого одягають у схимницький одяг: хітон, підрясник, рясу, пояс, мантію, сандалі. Голова покривається куколем (гострокінцевим каптуром), а поверх мантії одягають аналав (плат, який має виріз для голови й покриває груди, спину та плечі). Загалом «схима» означає з грецької «образ» (σχήμα).
Парафія в Новоставі разом із настоятелем торік возз'єдналась із Православною церквою України.
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Про це інформують у Волинськії єпархії Православної Церкви України.
Як повідомив о. Константин, із благословіння керуючого єпархією митрополита Михаїла також служили намісник Братської чоловічої Хрестовоздвиженської обителі ігумен Никодим (Смілий) та духовенство Горохівського благочиння. Чин постригу відбувся в помешканні панотця.
Настоятель, якому у вересні сповниться 30 років пастирського служіння, хворіє на цукровий діабет. Перед Пасхою йому стало гірше і відтоді він перебуває вдома. Тож волею Господа вирішив стати ченцем. Новопостриженого тепер звуть Іов. Отець Константин привітав схимника, дав йому настанови про монаший шлях.
Велика схима – найдосконаліший ступінь чернецтва. Після засвідчення твердості наміру постриженого одягають у схимницький одяг: хітон, підрясник, рясу, пояс, мантію, сандалі. Голова покривається куколем (гострокінцевим каптуром), а поверх мантії одягають аналав (плат, який має виріз для голови й покриває груди, спину та плечі). Загалом «схима» означає з грецької «образ» (σχήμα).
Парафія в Новоставі разом із настоятелем торік возз'єдналась із Православною церквою України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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