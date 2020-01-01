На Волині настоятель храму став ченцем

Константин (Марченко) із братією звершив чернечий постриг протоієрея Віктора Павленка, настоятеля громади Різдва Пресвятої Богородиці у селі Новостав Горохівського деканату, у велику схиму.



Про це інформують у



Як повідомив о. Константин, із благословіння керуючого єпархією митрополита Михаїла також служили намісник Братської чоловічої Хрестовоздвиженської обителі ігумен Никодим (Смілий) та духовенство Горохівського благочиння. Чин постригу відбувся в помешканні панотця.



Настоятель, якому у вересні сповниться 30 років пастирського служіння, хворіє на цукровий діабет. Перед Пасхою йому стало гірше і відтоді він перебуває вдома. Тож волею Господа вирішив стати ченцем. Новопостриженого тепер звуть Іов. Отець Константин привітав схимника, дав йому настанови про монаший шлях.



Велика схима – найдосконаліший ступінь чернецтва. Після засвідчення твердості наміру постриженого одягають у схимницький одяг: хітон, підрясник, рясу, пояс, мантію, сандалі. Голова покривається куколем (гострокінцевим каптуром), а поверх мантії одягають аналав (плат, який має виріз для голови й покриває груди, спину та плечі). Загалом «схима» означає з грецької «образ» (σχήμα).



Парафія в Новоставі разом із настоятелем торік возз'єдналась із Православною церквою України.

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