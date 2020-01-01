Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:36
Цими вихідними через пункт пропуску «Ягодин» двома DAF намагалися ввезти в Україну товари, замовчуючи про їх справжню вартість та взагалі наявність.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
В одному випадку прикордонники зупинили автомобіль з вантажем екскаватори.
За інформацією оперативних співробітників Луцького загону щодо можливої заниженої вартості товару, прикордонники направили вантажівку на поглиблений огляд. Після спільної з митниками перевірки з’ясувалося, що вартість вантажу значно занизили. Товар вилучили митники та оцінили його на суму в понад 800 тисяч гривень.
В іншому випадку водій перевозив картон крейдований для друку та пакування.
Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд і цієї вантажівки.
Згодом серед заявленого товару прикордонники спільно с митниками виявили незадекларовану гідравлічну лебідку, що не була зазначена в товаро-супровідних документах.
Знахідку також вилучили представники митниці та оцінили її на понад 200 тисяч гривень.
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Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
В одному випадку прикордонники зупинили автомобіль з вантажем екскаватори.
За інформацією оперативних співробітників Луцького загону щодо можливої заниженої вартості товару, прикордонники направили вантажівку на поглиблений огляд. Після спільної з митниками перевірки з’ясувалося, що вартість вантажу значно занизили. Товар вилучили митники та оцінили його на суму в понад 800 тисяч гривень.
В іншому випадку водій перевозив картон крейдований для друку та пакування.
Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд і цієї вантажівки.
Згодом серед заявленого товару прикордонники спільно с митниками виявили незадекларовану гідравлічну лебідку, що не була зазначена в товаро-супровідних документах.
Знахідку також вилучили представники митниці та оцінили її на понад 200 тисяч гривень.
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