вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО

Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Цими вихідними через пункт пропуску «Ягодин» двома DAF намагалися ввезти в Україну товари, замовчуючи про їх справжню вартість та взагалі наявність.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

В одному випадку прикордонники зупинили автомобіль з вантажем екскаватори.

За інформацією оперативних співробітників Луцького загону щодо можливої заниженої вартості товару, прикордонники направили вантажівку на поглиблений огляд. Після спільної з митниками перевірки з’ясувалося, що вартість вантажу значно занизили. Товар вилучили митники та оцінили його на суму в понад 800 тисяч гривень.

В іншому випадку водій перевозив картон крейдований для друку та пакування.

Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд і цієї вантажівки.

Згодом серед заявленого товару прикордонники спільно с митниками виявили незадекларовану гідравлічну лебідку, що не була зазначена в товаро-супровідних документах.

Знахідку також вилучили представники митниці та оцінили її на понад 200 тисяч гривень.

Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, контрабанда, вантажівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи довозитимуть волинських випускників до місць здачі ЗНО
Сьогодні, 11:54
У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками
Сьогодні, 11:50
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Пожежу у квартирі в Луцьку спричинила газова плита
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
11 червень, 19:41
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
10 червень, 19:26
На «Ягодині» у вантажівці знайшли партію контрабандної ікри, замасковану під «гуманітарку». ФОТО На «Ягодині» у вантажівці знайшли партію контрабандної ікри, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
26 травень, 14:30
На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО
22 травень, 20:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє молодиків вимагали у дитини 200 доларів
Сьогодні, 12:35
 0
У Ковелі посеред вулиці пограбували чоловіка
Сьогодні, 12:35
 0
Сироти при живих батьках: як живуть діти у будинку маляти у Луцьку
Сьогодні, 12:16
 0
У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку
Сьогодні, 12:12
 0
Чи довозитимуть волинських випускників до місць здачі ЗНО
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8