У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками





Про це



Перший випадок трапився 19 червня близько 20-ї години на вулиці Ветеранів. Патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили у 19-річного місцевого жителя 6 згортків з речовини рослинного походження. За словами хлопця, знаходилась наркотична речовина канабіс.



Друга ситуація відбулася опівночі на вулиці Лідавській. Під час поліцейського превентивного заходу – поверхневої перевірки, патрульні виявили у 25-річного чоловіка поліетиленовий пакет. В пакетику знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, зовні схожа на наркотичну.



20 червня близько 6-ї години ранку у 18-річного юнака на вулиці Ковельській патрульні виявили пакет. В ньому знаходилась подрібнена кристалічна речовина білого кольору наркотичного походження.



В той же день, близько 22-ї години на вулиці Карпенка-Карого 32-річний громадянин під час спілкування з патрульними самостійно виложив із кишені пакет, в якому знаходилася подрібнена кристалічна речовина білого кольору. За словами чоловіка, це наркотична речовина PVP.



Оскільки у всіх випадках виявлені речовини були зовні схожі на наркотичні, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції для проведення подальших перевірок.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низку випадків зберігання наркотичних речовин виявили патрульні у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волиньскій області.Перший випадок трапився 19 червня близько 20-ї години на вулиці Ветеранів. Патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили у 19-річного місцевого жителя 6 згортків з речовини рослинного походження. За словами хлопця, знаходилась наркотична речовина канабіс.Друга ситуація відбулася опівночі на вулиці Лідавській. Під час поліцейського превентивного заходу – поверхневої перевірки, патрульні виявили у 25-річного чоловіка поліетиленовий пакет. В пакетику знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, зовні схожа на наркотичну.20 червня близько 6-ї години ранку у 18-річного юнака на вулиці Ковельській патрульні виявили пакет. В ньому знаходилась подрібнена кристалічна речовина білого кольору наркотичного походження.В той же день, близько 22-ї години на вулиці Карпенка-Карого 32-річний громадянин під час спілкування з патрульними самостійно виложив із кишені пакет, в якому знаходилася подрібнена кристалічна речовина білого кольору. За словами чоловіка, це наркотична речовина PVP.Оскільки у всіх випадках виявлені речовини були зовні схожі на наркотичні, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції для проведення подальших перевірок.

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