вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками

У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками
Низку випадків зберігання наркотичних речовин виявили патрульні у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волиньскій області.

Перший випадок трапився 19 червня близько 20-ї години на вулиці Ветеранів. Патрульні роти тактико-оперативного реагування виявили у 19-річного місцевого жителя 6 згортків з речовини рослинного походження. За словами хлопця, знаходилась наркотична речовина канабіс.

Друга ситуація відбулася опівночі на вулиці Лідавській. Під час поліцейського превентивного заходу – поверхневої перевірки, патрульні виявили у 25-річного чоловіка поліетиленовий пакет. В пакетику знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, зовні схожа на наркотичну.

20 червня близько 6-ї години ранку у 18-річного юнака на вулиці Ковельській патрульні виявили пакет. В ньому знаходилась подрібнена кристалічна речовина білого кольору наркотичного походження.

В той же день, близько 22-ї години на вулиці Карпенка-Карого 32-річний громадянин під час спілкування з патрульними самостійно виложив із кишені пакет, в якому знаходилася подрібнена кристалічна речовина білого кольору. За словами чоловіка, це наркотична речовина PVP.

Оскільки у всіх випадках виявлені речовини були зовні схожі на наркотичні, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції для проведення подальших перевірок.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, наркотики, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку
Сьогодні, 12:12
Чи довозитимуть волинських випускників до місць здачі ЗНО
Сьогодні, 11:54
У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками
Сьогодні, 11:50
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
У Луцьку вночі спіймали двох молодиків із наркотиками У Луцьку вночі спіймали двох молодиків із наркотиками
19 червень, 13:06
У Луцьку разом з документами знайшли наркотики У Луцьку разом з документами знайшли наркотики
12 травень, 08:55
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
04 травень, 15:57
У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками
14 квітень, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сироти при живих батьках: як живуть діти у будинку маляти у Луцьку
Сьогодні, 12:16
 0
У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку
Сьогодні, 12:12
 0
Чи довозитимуть волинських випускників до місць здачі ЗНО
Сьогодні, 11:54
 0
У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками
Сьогодні, 11:50
 0
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8