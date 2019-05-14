COVID-19 підтвердили у ще одного працівника луцького заводу «Мотор»





Про це повідомляють на



Інформують, що з 13 червня працівника на роботі не було. З 15 червня і донині працівник перебуває на лікарняному, стан хворого задовільний.



Коло осіб, з якими міг контактувати хворий у період з 1 червня і до сьогодні, знаходяться під спостереженням. Усі почуваються добре, станом на 22 червня 2020 року ознак захворювання у них не виявили.



Нагадаємо, 27 травня ще одному з працівників ДП «ЛРЗ «Мотор» за результатами ПЛР-тесту діагностували захворювання на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 червня працівнику ДП "ЛРЗ "Мотор" за результатами ІФА-тесту діагностували захворювання на COVID-19.Про це повідомляють на сторінці Первинної профспілкової організації ДП Луцький ремонтний завод Мотор у фейсбуці.Інформують, що з 13 червня працівника на роботі не було. З 15 червня і донині працівник перебуває на лікарняному, стан хворого задовільний.Коло осіб, з якими міг контактувати хворий у період з 1 червня і до сьогодні, знаходяться під спостереженням. Усі почуваються добре, станом на 22 червня 2020 року ознак захворювання у них не виявили.Нагадаємо, 27 травня ще одному з працівників ДП «ЛРЗ «Мотор» за результатами ПЛР-тесту

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