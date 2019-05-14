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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

COVID-19 підтвердили у ще одного працівника луцького заводу «Мотор»

COVID-19 підтвердили у ще одного працівника луцького заводу «Мотор»
19 червня працівнику ДП "ЛРЗ "Мотор" за результатами ІФА-тесту діагностували захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють на сторінці Первинної профспілкової організації ДП Луцький ремонтний завод Мотор у фейсбуці.

Інформують, що з 13 червня працівника на роботі не було. З 15 червня і донині працівник перебуває на лікарняному, стан хворого задовільний.

Коло осіб, з якими міг контактувати хворий у період з 1 червня і до сьогодні, знаходяться під спостереженням. Усі почуваються добре, станом на 22 червня 2020 року ознак захворювання у них не виявили.

Нагадаємо, 27 травня ще одному з працівників ДП «ЛРЗ «Мотор» за результатами ПЛР-тесту діагностували захворювання на COVID-19.

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Теги: завод, Мотор, коронавірус, Луцьк
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