На Волині горе-злодій заліз в магазин і заснув





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Житель села Колодеже Горохівського району вибив двері у сільському магазині. Як пізніше показала встановлена на приміщенні камера відеоспостереження, металопластикові двері він вибив разом із коробкою з п’ятого разу.



У магазині ж спершу чоловік посмакував пивом, заглянув у касу, підкріпився ковбасою і заснув на кріслі в магазині.



Пізніше чоловік пояснював правоохоронцям, наче бачив себе ангелом: жалівся до сліз, що двері на нього впали самі, що заглядав у касу тому, що шукав де покласти гроші за випите пиво й з’їдену ковбасу, а в крісло влігся з благородного наміру - сторожувати магазин до світанку, за що, мовляв, господар мав би йому подякувати.



Горохівські поліцейські з'ясовують деталі цієї події.

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Житель села Колодеже Горохівського району вибив двері у сільському магазині. Як пізніше показала встановлена на приміщенні камера відеоспостереження, металопластикові двері він вибив разом із коробкою з п’ятого разу.У магазині ж спершу чоловік посмакував пивом, заглянув у касу, підкріпився ковбасою і заснув на кріслі в магазині.Пізніше чоловік пояснював правоохоронцям, наче бачив себе ангелом: жалівся до сліз, що двері на нього впали самі, що заглядав у касу тому, що шукав де покласти гроші за випите пиво й з’їдену ковбасу, а в крісло влігся з благородного наміру - сторожувати магазин до світанку, за що, мовляв, господар мав би йому подякувати.Горохівські поліцейські з'ясовують деталі цієї події.

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