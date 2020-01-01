У Луцькраді хочуть просити Зеленського не продовжувати дистанційне навчання у школах





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



"Не так давно т.в.о. міністра освіти і науки заявила, що у новому навчальному році з 1 вересня можливо збережеться дистанційне навчання у певному вигляді в школах, правила якого будуть прописані згодом, можливо буде змішана система навчання, але інструменти дистанційного навчання у школах будуть тільки посилюватись. Ми дізнались думку освітянської та батьківської громади і ми проти цього. Готуємо на наступну сесію відповідне звернення до Верховної ради, КМУ та Президента України щодо недопущення цього", - 1деться у дописі Ігоря Поліщука.



Нагадаємо, т.в.о. м

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради планують звернутися до президента, Кабміну та Верхвоної Ради та просити не продовжувати дистанційне навчання у школах.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук."Не так давно т.в.о. міністра освіти і науки заявила, що у новому навчальному році з 1 вересня можливо збережеться дистанційне навчання у певному вигляді в школах, правила якого будуть прописані згодом, можливо буде змішана система навчання, але інструменти дистанційного навчання у школах будуть тільки посилюватись. Ми дізнались думку освітянської та батьківської громади і ми проти цього. Готуємо на наступну сесію відповідне звернення до Верховної ради, КМУ та Президента України щодо недопущення цього", - 1деться у дописі Ігоря Поліщука.Нагадаємо, т.в.о. м іністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію