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У Луцькраді хочуть просити Зеленського не продовжувати дистанційне навчання у школах

У Луцькраді хочуть просити Зеленського не продовжувати дистанційне навчання у школах
Депутати Луцької міської ради планують звернутися до президента, Кабміну та Верхвоної Ради та просити не продовжувати дистанційне навчання у школах.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Не так давно т.в.о. міністра освіти і науки заявила, що у новому навчальному році з 1 вересня можливо збережеться дистанційне навчання у певному вигляді в школах, правила якого будуть прописані згодом, можливо буде змішана система навчання, але інструменти дистанційного навчання у школах будуть тільки посилюватись. Ми дізнались думку освітянської та батьківської громади і ми проти цього. Готуємо на наступну сесію відповідне звернення до Верховної ради, КМУ та Президента України щодо недопущення цього", - 1деться у дописі Ігоря Поліщука.

Нагадаємо, т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежатиме від епідеміологічної ситуації.

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Теги: освіта, Луцьк
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