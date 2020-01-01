У Луцьку на коронавірус захворіла музкерівник у дитсадку
Сьогодні, 13:27
У дошкільному навчальному закладі №36 міста Луцька на коронавірус захворіла музичний керівник. Випадок зафіксували учора, 23 червня.
Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, викликає занепокоєння те, що дитсадки Луцька працюють, попри рекомендацію обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття.
Янко також зауважила, що на дедалі більшій кількості підприємств та закладів у Луцьку та на Волині загалом фіксують випадки недуги.
Тривають протиепідемічні заходи.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, викликає занепокоєння те, що дитсадки Луцька працюють, попри рекомендацію обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття.
Янко також зауважила, що на дедалі більшій кількості підприємств та закладів у Луцьку та на Волині загалом фіксують випадки недуги.
Тривають протиепідемічні заходи.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48
Коментарі 0
Останні новини
Чи штрафують за порушення карантину на ринках у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
У Луцьку на коронавірус захворіла музкерівник у дитсадку
Сьогодні, 13:27
Скандальний луцький забудовник не хоче прибирати загиджену територію в Старому місті
Сьогодні, 13:20