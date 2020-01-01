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«12 канал» розширюється та запускає новий напрямок «12 Production»

«12 канал» розширюється та запускає новий напрямок «12 Production»
Телебачення – це не лише новини, програми та інтерв’ю. Технічні та людські ресурси 12 каналу мають значно ширший потенціал.

Саме тому на каналі вирішили запустити автономну продакшн-студію “12 Production“, що спеціалізується на створенні рекламної відео-, аудіо- та фотопродукції. У новому відділі працюють найкращі спеціалісти команди 12 каналу з професійним та креативним підходом до кожного клієнта, пише 12 канал.

Нестандартні рішення та професійний підхід журналістів, режисера, операторів та відеоінженерів – переваги співпраці зі студією “12 Production”.

ПОСЛУГИ

“12 Production” пропонує повний цикл виробництва відеопродукції. У команді 12 каналу працюють професіонали, які зможуть створити те, що найбільше підійде для вас чи вашого бренду.

"Ми займаємося виготовленням відеосюжетів, кліпів, іміджевих фільмів та комерційних програм для ТБ. Робимо аудіорекламу, надаємо фотопослуги. Підбираємо формат, який найкраще підійде конкретному замовнику й залучаємо максимум ресурсів нашого холдингу. Ми також забезпечуємо комплексну промоцію та висвітлення у провідних місцевих ЗМІ", - розповіли на 12 каналі.

“Ми не робимо “шаблонну” відеорекламу. Спілкуємося із кожним клієнтом, визначаємо його ціль та аудиторію, а тоді підбираємо найкращий формат реклами (а часто треба застосовувати різні її види), прописуємо стратегію, обговорюємо, якщо потрібно – вносимо правки. Тобто у фіналі клієнт отримує повний кейс для просування свого бренду”, – пояснює медійниця, керівник “12 Production” Катерина Дулапчій.
«12 канал» розширюється та запускає новий напрямок «12 Production»

Перелік послуг:

рекламні ролики;

соціальні та інформаційні ролики;

святкові привітання;

– музичні кліпи;

– корпоративне відео;

навчальне відео;

– фешн-відео;

– фотопослуги;

– відео-візитівки;

біографічні фільми;

фільми про бренди;

документальні фільми;

– промоція та налагодження зв’язків з громадськістю політиків та брендів;

– телевізійна продукція (спецпроекти та репортажі, новинні сюжети, інтерв’ю тощо);

– організація трансляцій за допомогою ПТС (пересувних телевізійних станцій).



Ротація на телеканалах по всій країні

Своїми цікавими проектами 12 канал завоював прихильність глядачів далеко за межами Волині: цей канал дивляться не лише по всій країні, а й з-за кордону. До слова, 12 канал доступний усім користувачам медіасервісів MEGOGO, Viasat , КиївстарТВ, Divan.tv.

"Також у нас уже є домовленості про розміщення рекламного продукту на 15 регіональних телеканалах України. Ми переконані, що для багатьох рекламодавців це дуже правильна стратегія. Бо люди завжди цікавляться місцевими новинами і довіряють саме регіональному телебаченню. Тож ефект від такої реклами однозначно буде, а вартість її розміщення на багато порядків нижча, ніж на центральних каналах", - розповіли на 12 каналі.

"Ми налагодили контакти з колегами із регіональних каналів у багатьох областях України. У період карантину, коли виробляти новий контент могли не всі, ми активно обмінювалися власними програмами. До прикладу, проектами 12 каналу “Заходеньки” і “Розмова про мову” зацікавилися 15 регіональних каналів”, – каже програмна директорка 12 каналу Юлія Романюк.

«12 канал» розширюється та запускає новий напрямок «12 Production»

Техніка

“Тандем професійної знімальної техніки і креативного підходу дозволяє отримати висококласний продукт, що відповідає останнім тенденціям у сфері виробництва контенту”, – каже директор “12 Production” Максим Харченко.

«12 канал» розширюється та запускає новий напрямок «12 Production»

Отже, техніка 12 каналу:
- Топові камери для фото- та відеозйомки. Ми використовуємо метод багатокамерної зйомки.
- Для динамічних кадрів застосовуємо активний стабілізатор, штативну систему і слайдер.
- Професійні радіосистеми дозволяють записувати висококласний багатоканальний звук.
- Для створення особливої атмосфери і максимально якісного зображення у нас є світлове обладнання.
- Сучасні квадрокоптери.
- Потужні монтажні станції з каліброваними моніторами дозволяють проводити якісну корекцію кольору зображення.
До слова, їхня техніка дозволяє працювати в форматі до 4К.



Як працює команда 12 каналу?

Крок 1 – зустріч із замовником.

Крок 2 – визначення мети та концепції майбутнього продукту.

Крок 3 – мозковий штурм. На цьому етапі найкращі спеціалісти команди “12 Production” підбирають ідеї для майбутнього продукту.

Крок 4 – робота із фокус-групою. Незалежні реципієнти допомагають визначити, яку ідею найкраще сприйме аудиторія.

Крок 5 – узгодження. Команда 12 каналу представляє замовнику результати дослідження фокус-групи. Потім презентує і затверджує сценарій, а також прораховують кошторис робіт.

Крок 6 – знімання.

Крок 7 – постпродакшн. Це процес монтажу, графічного оформлення та озвучення відео.

Крок 8 – Презентація готового продукту, ротація на ТБ та поширення у соціальних мережах.

Замовники 12 каналу

«12 канал» розширюється та запускає новий напрямок «12 Production»

Як зв’язатися з 12 каналом?
Телефон: +380 68 001 13 00
Facebook: https://www.facebook.com/vol12channel/

«12 канал» розширюється та запускає новий напрямок «12 Production»

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Теги: 12 канал, новий напрям, послуги
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