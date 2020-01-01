Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 25 червня
Сьогодні, 12:35
Упродовж останньої доби в Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку COVID-19.
Надійшов результат відібраних аналізів щодо наявності COVID-19 у жителя селища Любешів. Він виявився негативним. Одужали 5 осіб (1 – смт Любешів, 2 - с. Люб’язь, 1 – с. Зарудче, 1 - Дольськ), - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 осіб, з них: 2 - перебувають на амбулаторному лікуванні, 2 – госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні.
За весь період спостереження станом на 25 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 33 жителів Любешівського району:
Любешів – 14 (8 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 5 (5 одужали)
Деревок – 3 (3 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав).
Наразі очікують результатів аналізів відносно 13 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Надійшов результат відібраних аналізів щодо наявності COVID-19 у жителя селища Любешів. Він виявився негативним. Одужали 5 осіб (1 – смт Любешів, 2 - с. Люб’язь, 1 – с. Зарудче, 1 - Дольськ), - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 осіб, з них: 2 - перебувають на амбулаторному лікуванні, 2 – госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні.
За весь період спостереження станом на 25 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 33 жителів Любешівського району:
Любешів – 14 (8 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 5 (5 одужали)
Деревок – 3 (3 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав).
Наразі очікують результатів аналізів відносно 13 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Одужали всі 11 працівників Любешівської РДА, в яких виявили коронавірус
24 червень, 18:35
Коментарі 0
Останні новини
Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 25 червня
Сьогодні, 12:35
Де підліткам почитати про секс: підбірка інфоресурсів
Сьогодні, 12:12