Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 25 червня





Надійшов результат відібраних аналізів щодо наявності COVID-19 у жителя селища Любешів. Він виявився негативним. Одужали 5 осіб (1 – смт Любешів, 2 - с. Люб’язь, 1 – с. Зарудче, 1 - Дольськ), - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 осіб, з них: 2 - перебувають на амбулаторному лікуванні, 2 – госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні.



За весь період спостереження станом на 25 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 33 жителів Любешівського району:



Любешів – 14 (8 одужало)



Люб’язь - 8 (6 одужали)



Зарудче – 5 (5 одужали)



Деревок – 3 (3 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав).



Наразі очікують результатів аналізів відносно 13 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку COVID-19.Надійшов результат відібраних аналізів щодо наявності COVID-19 у жителя селища Любешів. Він виявився негативним. Одужали 5 осіб (1 – смт Любешів, 2 - с. Люб’язь, 1 – с. Зарудче, 1 - Дольськ), - йдеться на сайті Любешівської РДА.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 осіб, з них: 2 - перебувають на амбулаторному лікуванні, 2 – госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні.За весь період спостереження станом на 25 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 33 жителів Любешівського району:Любешів – 14 (8 одужало)Люб’язь - 8 (6 одужали)Зарудче – 5 (5 одужали)Деревок – 3 (3 одужали)Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав).Наразі очікують результатів аналізів відносно 13 осіб.

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