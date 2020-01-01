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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 25 червня

Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 25 червня
Упродовж останньої доби в Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку COVID-19.

Надійшов результат відібраних аналізів щодо наявності COVID-19 у жителя селища Любешів. Він виявився негативним. Одужали 5 осіб (1 – смт Любешів, 2 - с. Люб’язь, 1 – с. Зарудче, 1 - Дольськ), - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 4 осіб, з них: 2 - перебувають на амбулаторному лікуванні, 2 – госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні.

За весь період спостереження станом на 25 червня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 33 жителів Любешівського району:

Любешів – 14 (8 одужало)

Люб’язь - 8 (6 одужали)

Зарудче – 5 (5 одужали)

Деревок – 3 (3 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав).

Наразі очікують результатів аналізів відносно 13 осіб.

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Теги: Любешівський район, коронавірус
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