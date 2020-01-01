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На виїздах з села Камінь-Каширського району встановили карантинні пости

На виїздах з села Камінь-Каширського району встановили карантинні пости
На виїздах з села Піщене Камінь-Каширського району встановили карантинні контрольно-пропускні пункти.

Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського відділення поліції у Facebook.

З метою обмеження поширення коронавірусної хвороби на виїздах села Піщане встановили карантинні контрольно-пропускні пункти, на яких чергують працівники Камінь-Каширського відділу поліції та медичні працівники.

У людей, які виїжджають з села, вимірюють температуру, якщо вона вища 37, про це повідомляють сімейному лікарю. Також перевіряють стан дотримання карантинних заходів та проводять профілактичну роботу з людьми.

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Теги: Камінь-Каширський район, карантинні пости
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