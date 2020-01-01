Волинянин по-звірячому побив свого 6-річного похресника. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:52
У Києві затримали чоловіка з Волині, який ледь не вбив малолітнього похресника.
Зазначається, що сьогодні вночі до столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом – Алейхема випала 6-річна дитина, - інформують у відділі комунікації поліції Києва.
Медики госпіталізували непритомного хлопчика до дитячої лікарні.
Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили матір дитини та її друзів, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.
«Провівши ряд першочергових слідчих дій ми з’ясували, що родичі аби приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм про те, що дитина, начебто, випала з вікна. Попередньо нами встановлено, що хлопчику тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який у компанії ще кількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої у квартирі. У сусідній кімнаті ми виявили сліди крові, а згодом встановили й свідка, який пояснив, що хрещений зайшов до кімнати хлопчика, а через деякий час виніс його побитого та безпритомного на руках», - розповів поліцейський.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 38-річний уродженець Волинської області.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне увязнення. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини скоєння цього кримінального правопорушення.
Разом з тим встановили, що 41-річна киянка виховує ще одного сина, 2011 року народження. У минулому жінка притягувалася до адмінвідповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Інспектори ювенальної превенції спільно із фахівцями служби у справах дітей райдержадміністрації тимчасово вилучили у неї 9-річну дитину та доставили до лікарняного закладу для медичного обстеження.
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Зазначається, що сьогодні вночі до столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом – Алейхема випала 6-річна дитина, - інформують у відділі комунікації поліції Києва.
Медики госпіталізували непритомного хлопчика до дитячої лікарні.
Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили матір дитини та її друзів, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.
«Провівши ряд першочергових слідчих дій ми з’ясували, що родичі аби приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм про те, що дитина, начебто, випала з вікна. Попередньо нами встановлено, що хлопчику тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який у компанії ще кількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої у квартирі. У сусідній кімнаті ми виявили сліди крові, а згодом встановили й свідка, який пояснив, що хрещений зайшов до кімнати хлопчика, а через деякий час виніс його побитого та безпритомного на руках», - розповів поліцейський.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 38-річний уродженець Волинської області.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне увязнення. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини скоєння цього кримінального правопорушення.
Разом з тим встановили, що 41-річна киянка виховує ще одного сина, 2011 року народження. У минулому жінка притягувалася до адмінвідповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Інспектори ювенальної превенції спільно із фахівцями служби у справах дітей райдержадміністрації тимчасово вилучили у неї 9-річну дитину та доставили до лікарняного закладу для медичного обстеження.
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