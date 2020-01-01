Волинянин по-звірячому побив свого 6-річного похресника. ФОТО. ВІДЕО

У Києві затримали чоловіка з Волині, який ледь не вбив малолітнього похресника.Зазначається, що сьогодні вночі до столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом – Алейхема випала 6-річна дитина, - інформують у відділі комунікації поліції Києва.Медики госпіталізували непритомного хлопчика до дитячої лікарні.Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили матір дитини та її друзів, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.«Провівши ряд першочергових слідчих дій ми з’ясували, що родичі аби приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм про те, що дитина, начебто, випала з вікна. Попередньо нами встановлено, що хлопчику тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який у компанії ще кількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої у квартирі. У сусідній кімнаті ми виявили сліди крові, а згодом встановили й свідка, який пояснив, що хрещений зайшов до кімнати хлопчика, а через деякий час виніс його побитого та безпритомного на руках», - розповів поліцейський.Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 38-річний уродженець Волинської області.Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне увязнення. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини скоєння цього кримінального правопорушення.Разом з тим встановили, що 41-річна киянка виховує ще одного сина, 2011 року народження. У минулому жінка притягувалася до адмінвідповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Інспектори ювенальної превенції спільно із фахівцями служби у справах дітей райдержадміністрації тимчасово вилучили у неї 9-річну дитину та доставили до лікарняного закладу для медичного обстеження.