В Україні будують дороги зі шлаку





На цей момент вже використали майже 30 тис. куб м металургійних шлаків. Про це в четвер, 25 червня, повідомило Державне агентство автомобільних доріг, - пише



Загалом у 2020 році планується використати 482 тис. куб м металургійних шлаків у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.



Найбільший обсяг шлаків використовують у Дніпропетровській області - 373 тис. куб. м. Відходи металургійного виробництва будуть застосовуватися на будівництві дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.



Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, Укравтодор, Нацкомзв'язку й українські інтернет-асоціації підписали меморандум про співпрацю для розвитку широкосмугового доступу до інтернету на автодорогах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автодорожні підприємства почали використовувати металургійні шлаки замість природного кам'яного щебеню під час будівництва та ремонту автодоріг.На цей момент вже використали майже 30 тис. куб м металургійних шлаків. Про це в четвер, 25 червня, повідомило Державне агентство автомобільних доріг, - пише Кореспондент. Загалом у 2020 році планується використати 482 тис. куб м металургійних шлаків у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.Найбільший обсяг шлаків використовують у Дніпропетровській області - 373 тис. куб. м. Відходи металургійного виробництва будуть застосовуватися на будівництві дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, Укравтодор, Нацкомзв'язку й українські інтернет-асоціації підписали меморандум про співпрацю для розвитку широкосмугового доступу до інтернету на автодорогах.

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