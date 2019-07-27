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В Україні будують дороги зі шлаку

В Україні будують дороги зі шлаку
Автодорожні підприємства почали використовувати металургійні шлаки замість природного кам'яного щебеню під час будівництва та ремонту автодоріг.

На цей момент вже використали майже 30 тис. куб м металургійних шлаків. Про це в четвер, 25 червня, повідомило Державне агентство автомобільних доріг, - пише Кореспондент.

Загалом у 2020 році планується використати 482 тис. куб м металургійних шлаків у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Найбільший обсяг шлаків використовують у Дніпропетровській області - 373 тис. куб. м. Відходи металургійного виробництва будуть застосовуватися на будівництві дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, Укравтодор, Нацкомзв'язку й українські інтернет-асоціації підписали меморандум про співпрацю для розвитку широкосмугового доступу до інтернету на автодорогах.

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Теги: дороги, Україна
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