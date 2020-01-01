Арештували чоловіка, який торгував наркотиками на Волині
Сьогодні, 16:50
Взяли під варту 39-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні наркозлочинів на Іваничівщині.
Відбувши покарання у виді 10 років позбавлення волі за вчинення низки розбоїв, чоловік переселився на Волинь із Маріуполя й злочинного промислу не покинув, - інформує прокуратура Волинської області.
Так, упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним таблеток із вмістом бупренорфіну.
Затриманому під час оборудки чоловікові повідомили про підозру у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.
Наступних 60 днів від перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Відбувши покарання у виді 10 років позбавлення волі за вчинення низки розбоїв, чоловік переселився на Волинь із Маріуполя й злочинного промислу не покинув, - інформує прокуратура Волинської області.
Так, упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним таблеток із вмістом бупренорфіну.
Затриманому під час оборудки чоловікові повідомили про підозру у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.
Наступних 60 днів від перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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