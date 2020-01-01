У школі на Волині встановлять меморіальну дошку загиблому воїну АТО
Сьогодні, 22:21
На будівлі школи у селі Мизове Старовижівського району встановлять меморіальну дошку загиблому атовцю Юрію Тишику.
Про це інформують на сайті Старовижівської селищної ради.
"На засіданні виконавчого комітету ради прийнято рішення про встановлення меморіальної дошки з портретом на будівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Мизове учаснику бойових дій Тишику Юрію Анатолійовичу, який загинув 3 жовтня 2019 року під час виконання службового обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Указом президента 7 квітня 2020 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили Тишика Юрія Анатолійовича.
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Про це інформують на сайті Старовижівської селищної ради.
"На засіданні виконавчого комітету ради прийнято рішення про встановлення меморіальної дошки з портретом на будівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Мизове учаснику бойових дій Тишику Юрію Анатолійовичу, який загинув 3 жовтня 2019 року під час виконання службового обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Указом президента 7 квітня 2020 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили Тишика Юрія Анатолійовича.
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