Волиняни надіслали 33 онлайн-скарги на роботу Поліської митниці
Сьогодні, 11:15
Станом на 26 червня 2020 року до Поліської митниці Держмитслужби на онлайн систему скарг надійшло 33 звернення. Заяви, з якими найчастіше звертались громадяни та суб’єкти ЗЕД: щодо митного оформлення, повернення та зарахування коштів, надання роз’яснень.
Про це інформують у Поліській митниці Держмитслужби, – пише volynua.
Начальник Поліської митниці Держмитслужби Сергій Панчук повідомив, що суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни можуть звернутись на онлайн систему «Скарги щодо роботи митниць», за посиланням.
Система в автоматичному режимі приймає і реєструє повідомлення, розподіляє їх відповідно до компетенції митниць. Відповіді громадянам надаються в електронній формі.
Щодо більш детальної класифікації звернень, то з 33 звернень: 3 - прохання надати роз’яснення норм митного законодавства, 2 - стосуються адміністрування митних платежів, 1 - класифікації товарів, 4 - визначення митної вартості, 11 - мають статус інше, 11 - скарги на роботу митниці, 1 - подяка.
Всі звернення розглянули в терміни передбачені законодавством, а саме 5 робочих днів.
Громадяни та суб’єкти ЗЕД, мають можливість (за бажанням) виставляти оцінки за надані відповіді. Зокрема, з 33 відповідей на звернення, які Поліська митниця надала суб’єктам - 10 отримало найвищу оцінку 5.
Нагадуємо, що при зверненні на онлайн систему у скарзі, в обов’язковому порядку, зазначаються ім’я та прізвище скаржника (найменування підприємства, установи організації, власне ім’я та прізвище фізичної особи – підприємця), номер контактного телефону, місце проживання скаржника (місце знаходження – юридичної особи).
Анонімні скарги реєструються, однак митниці самостійно визначають доцільність їх розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Скарга, в якій не викладено питання по суті, не розглядається.
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Про це інформують у Поліській митниці Держмитслужби, – пише volynua.
Начальник Поліської митниці Держмитслужби Сергій Панчук повідомив, що суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни можуть звернутись на онлайн систему «Скарги щодо роботи митниць», за посиланням.
Система в автоматичному режимі приймає і реєструє повідомлення, розподіляє їх відповідно до компетенції митниць. Відповіді громадянам надаються в електронній формі.
Щодо більш детальної класифікації звернень, то з 33 звернень: 3 - прохання надати роз’яснення норм митного законодавства, 2 - стосуються адміністрування митних платежів, 1 - класифікації товарів, 4 - визначення митної вартості, 11 - мають статус інше, 11 - скарги на роботу митниці, 1 - подяка.
Всі звернення розглянули в терміни передбачені законодавством, а саме 5 робочих днів.
Громадяни та суб’єкти ЗЕД, мають можливість (за бажанням) виставляти оцінки за надані відповіді. Зокрема, з 33 відповідей на звернення, які Поліська митниця надала суб’єктам - 10 отримало найвищу оцінку 5.
Нагадуємо, що при зверненні на онлайн систему у скарзі, в обов’язковому порядку, зазначаються ім’я та прізвище скаржника (найменування підприємства, установи організації, власне ім’я та прізвище фізичної особи – підприємця), номер контактного телефону, місце проживання скаржника (місце знаходження – юридичної особи).
Анонімні скарги реєструються, однак митниці самостійно визначають доцільність їх розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Скарга, в якій не викладено питання по суті, не розглядається.
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