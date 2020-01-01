Волиняни надіслали 33 онлайн-скарги на роботу Поліської митниці





Про це інформують у Поліській митниці Держмитслужби, – пише



Начальник Поліської митниці Держмитслужби Сергій Панчук повідомив, що суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни можуть звернутись на онлайн систему «Скарги щодо роботи митниць», за



Система в автоматичному режимі приймає і реєструє повідомлення, розподіляє їх відповідно до компетенції митниць. Відповіді громадянам надаються в електронній формі.



Щодо більш детальної класифікації звернень, то з 33 звернень: 3 - прохання надати роз’яснення норм митного законодавства, 2 - стосуються адміністрування митних платежів, 1 - класифікації товарів, 4 - визначення митної вартості, 11 - мають статус інше, 11 - скарги на роботу митниці, 1 - подяка.



Всі звернення розглянули в терміни передбачені законодавством, а саме 5 робочих днів.



Громадяни та суб’єкти ЗЕД, мають можливість (за бажанням) виставляти оцінки за надані відповіді. Зокрема, з 33 відповідей на звернення, які Поліська митниця надала суб’єктам - 10 отримало найвищу оцінку 5.



Нагадуємо, що при зверненні на онлайн систему у скарзі, в обов’язковому порядку, зазначаються ім’я та прізвище скаржника (найменування підприємства, установи організації, власне ім’я та прізвище фізичної особи – підприємця), номер контактного телефону, місце проживання скаржника (місце знаходження – юридичної особи).



Анонімні скарги реєструються, однак митниці самостійно визначають доцільність їх розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян».



Скарга, в якій не викладено питання по суті, не розглядається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 26 червня 2020 року до Поліської митниці Держмитслужби на онлайн систему скарг надійшло 33 звернення. Заяви, з якими найчастіше звертались громадяни та суб’єкти ЗЕД: щодо митного оформлення, повернення та зарахування коштів, надання роз’яснень.Про це інформують у Поліській митниці Держмитслужби, – пише volynua Начальник Поліської митниці Держмитслужбиповідомив, що суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни можуть звернутись на онлайн систему «Скарги щодо роботи митниць», за посиланням Система в автоматичному режимі приймає і реєструє повідомлення, розподіляє їх відповідно до компетенції митниць. Відповіді громадянам надаються в електронній формі.Щодо більш детальної класифікації звернень, то з 33 звернень: 3 - прохання надати роз’яснення норм митного законодавства, 2 - стосуються адміністрування митних платежів, 1 - класифікації товарів, 4 - визначення митної вартості, 11 - мають статус інше, 11 - скарги на роботу митниці, 1 - подяка.Всі звернення розглянули в терміни передбачені законодавством, а саме 5 робочих днів.Громадяни та суб’єкти ЗЕД, мають можливість (за бажанням) виставляти оцінки за надані відповіді. Зокрема, з 33 відповідей на звернення, які Поліська митниця надала суб’єктам - 10 отримало найвищу оцінку 5.Нагадуємо, що при зверненні на онлайн систему у скарзі, в обов’язковому порядку, зазначаються ім’я та прізвище скаржника (найменування підприємства, установи організації, власне ім’я та прізвище фізичної особи – підприємця), номер контактного телефону, місце проживання скаржника (місце знаходження – юридичної особи).Анонімні скарги реєструються, однак митниці самостійно визначають доцільність їх розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян».Скарга, в якій не викладено питання по суті, не розглядається.

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