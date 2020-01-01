Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 червня

За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк, Камінь-Каширський, Ратнівський райони – по 9 випадків, м. Нововолинськ, Луцький район – по 7 випадків, Шацький район – 5 випадків, Маневицький, Любешівський райони – по 3 випадки, Ковельський та Володимир - Волинський райони – по 2 випадки, Рожищенський район – 1 випадок. Одужала одна особа.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністраціїЗагалом станом на 30 червня в області зареєстрували 2369 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 697 осіб.60 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 481 випадок, в т.ч. 11 летальних;Луцький район – 174 випадки, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 331 випадок, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 282 випадки, в т.ч. 9 летальних;м. Нововолинськ – 135 випадків, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 37 випадків;Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;Маневицький район – 86 випадків, в тому числі 4 летальних;Горохівський район – 75 випадків, в тому числі 1 летальний;Володимир-Волинський район – 207 випадків, в т.ч. 3 летальних;Камінь-Каширський район – 171 випадок, в т.ч. 6 летальних;Ратнівський район – 132 випадки, в т.ч. 3 летальних;Любешівський район – 45 випадків;Турійський район – 38 випадків, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 35 випадків;Шацький район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;Рожищенський район – 24 випадки, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 13 випадків.За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 256 осіб, в тому числі за останню добу – 360 осіб.