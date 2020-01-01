Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 червня
Сьогодні, 10:07
За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк, Камінь-Каширський, Ратнівський райони – по 9 випадків, м. Нововолинськ, Луцький район – по 7 випадків, Шацький район – 5 випадків, Маневицький, Любешівський райони – по 3 випадки, Ковельський та Володимир - Волинський райони – по 2 випадки, Рожищенський район – 1 випадок. Одужала одна особа.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації
Загалом станом на 30 червня в області зареєстрували 2369 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 697 осіб.
60 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 481 випадок, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 174 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 331 випадок, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 282 випадки, в т.ч. 9 летальних;
м. Нововолинськ – 135 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 37 випадків;
Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 86 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 75 випадків, в тому числі 1 летальний;
Володимир-Волинський район – 207 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 171 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 132 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Любешівський район – 45 випадків;
Турійський район – 38 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 35 випадків;
Шацький район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 24 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 256 осіб, в тому числі за останню добу – 360 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації
Загалом станом на 30 червня в області зареєстрували 2369 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 697 осіб.
60 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 481 випадок, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 174 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 331 випадок, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 282 випадки, в т.ч. 9 летальних;
м. Нововолинськ – 135 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 37 випадків;
Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 86 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 75 випадків, в тому числі 1 летальний;
Володимир-Волинський район – 207 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 171 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 132 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Любешівський район – 45 випадків;
Турійський район – 38 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 35 випадків;
Шацький район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 24 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 256 осіб, в тому числі за останню добу – 360 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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