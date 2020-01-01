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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 30 червня
За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк, Камінь-Каширський, Ратнівський райони – по 9 випадків, м. Нововолинськ, Луцький район – по 7 випадків, Шацький район – 5 випадків, Маневицький, Любешівський райони – по 3 випадки, Ковельський та Володимир - Волинський райони – по 2 випадки, Рожищенський район – 1 випадок. Одужала одна особа.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації

Загалом станом на 30 червня в області зареєстрували 2369 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 697 осіб.

60 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 481 випадок, в т.ч. 11 летальних;
Луцький район – 174 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 331 випадок, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 282 випадки, в т.ч. 9 летальних;
м. Нововолинськ – 135 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 37 випадків;
Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 86 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 75 випадків, в тому числі 1 летальний;
Володимир-Волинський район – 207 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 171 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Ратнівський район – 132 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Любешівський район – 45 випадків;
Турійський район – 38 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 35 випадків;
Шацький район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 24 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 13 випадків.

За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 256 осіб, в тому числі за останню добу – 360 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, ОДА
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