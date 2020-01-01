вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція вигадала нову дорожню розмітку

Поліція вигадала нову дорожню розмітку
На вулицях столиці з’явилась нова, не передбачена Правилами дорожнього руху, розмітка.

Про це повідомляє Авто24.

“Місця для любителів штрафів” — дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з таким написом з'явилася на вулицях Києва. У такий спосіб патрульна поліція вирішила розмалювати декі місця на київських вулицях.

За 5 місяців 2020 року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування.

“Ми зробили ці неправильні парковки, щоб ще раз, тепер іронічно, нагадати водіям про те, що тротуари, газони та пішохідні переходи — не місця для стоянки”, — зауважив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У той же час на світлинах видно, що нова розмітка нанесена не на газони та пішохідні переходи, а прямо на проїжджу частину дороги.

"Наразі “Місць для любителів штрафів” у столиці 65, але планується, що їх буде понад 100", - зазначають у Патрульній поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція вигадала нову дорожню розмітку
Сьогодні, 01:15
На Дніпропетровщині няня дитбудинку перевернула дитину догори ногами і трусила. ВІДЕО
Сьогодні, 00:13
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗНО з української мови та літератури склали 275 тисяч абітурієнтів
30 червень, 23:34
Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах
30 червень, 23:04
Схожі новини
Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО
11 червень, 16:13
У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто. ОНОВЛЕНО У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто. ОНОВЛЕНО
15 травень, 12:24
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який вигадав крадіжку авто Волинські поліцейські затримали чоловіка, який вигадав крадіжку авто
29 квітень, 22:17
Поліція відкрила «кримінал» через автомобіль з Волині, напакований респіраторами Поліція відкрила «кримінал» через автомобіль з Волині, напакований респіраторами
04 квітень, 21:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція вигадала нову дорожню розмітку
Сьогодні, 01:15
 0
На Дніпропетровщині няня дитбудинку перевернула дитину догори ногами і трусила. ВІДЕО
Сьогодні, 00:13
 0
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗНО з української мови та літератури склали 275 тисяч абітурієнтів
30 червень, 23:34
 0
Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах
30 червень, 23:04
 0
Медіа
відео
1/8