Поліція вигадала нову дорожню розмітку





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“Місця для любителів штрафів” — дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з таким написом з'явилася на вулицях Києва. У такий спосіб патрульна поліція вирішила розмалювати декі місця на київських вулицях.



За 5 місяців 2020 року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування.



“Ми зробили ці неправильні парковки, щоб ще раз, тепер іронічно, нагадати водіям про те, що тротуари, газони та пішохідні переходи — не місця для стоянки”, — зауважив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.



У той же час на світлинах видно, що нова розмітка нанесена не на газони та пішохідні переходи, а прямо на проїжджу частину дороги.



"Наразі “Місць для любителів штрафів” у столиці 65, але планується, що їх буде понад 100", - зазначають у Патрульній поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулицях столиці з’явилась нова, не передбачена Правилами дорожнього руху, розмітка.Про це повідомляє Авто24 “Місця для любителів штрафів” — дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з таким написом з'явилася на вулицях Києва. У такий спосіб патрульна поліція вирішила розмалювати декі місця на київських вулицях.За 5 місяців 2020 року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування.“Ми зробили ці неправильні парковки, щоб ще раз, тепер іронічно, нагадати водіям про те, що тротуари, газони та пішохідні переходи — не місця для стоянки”, — зауважив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліціїУ той же час на світлинах видно, що нова розмітка нанесена не на газони та пішохідні переходи, а прямо на проїжджу частину дороги."Наразі “Місць для любителів штрафів” у столиці 65, але планується, що їх буде понад 100", - зазначають у Патрульній поліції.

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