Волинь і Закарпаття наразі задіюють найбільше ліжок у лікарнях другої хвилі для хворих з COVID-19
Сьогодні, 10:01
Враховуючи ускладнення ситуації з коронавірусом, в Україні розгортають ліжка у лікарнях другої хвилі, аби там надавати допомогу хворим на цю недугу.
Про це під час брифінгу сьогодні, 2 липня, повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, у лікарнях першої хвилі для розміщення хворих з коронавірусом готові 23 353 ліжка. З них зайнято 3 900 (16%).
Ліжок в інтенсивній терапії – 1919, з них зайняті – 419 (22%).
Із 2400 апаратів ШВЛ, які є в лікарнях першої хвилі, хворими на COVID-19 зайняті 94 (3,7%).
Віктор Ляшко додав, що поступово розгортають ліжка і в лікарнях другої хвилі. Станом на 2 липня в цих лікарнях підготували 10 449 ліжок, які готові приймати хворих з коронавірусною інфекцією. З них 946 – ліжка у палатах інтенсивної терапії.
На ліжках у лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, 64 з них – на реанімаційних ліжках.
Насамперед, за словами Віктора Ляшка, це стосується Закарпатської і Волинської областей.
«Саме тут найбільше задіяні лікарні другої хвилі, оскільки впродовж останніх тижнів в цих регіонах спостерігається значне зростання кількості випадків коронавірусу», – резюмував Ляшко.
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Про це під час брифінгу сьогодні, 2 липня, повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, у лікарнях першої хвилі для розміщення хворих з коронавірусом готові 23 353 ліжка. З них зайнято 3 900 (16%).
Ліжок в інтенсивній терапії – 1919, з них зайняті – 419 (22%).
Із 2400 апаратів ШВЛ, які є в лікарнях першої хвилі, хворими на COVID-19 зайняті 94 (3,7%).
Віктор Ляшко додав, що поступово розгортають ліжка і в лікарнях другої хвилі. Станом на 2 липня в цих лікарнях підготували 10 449 ліжок, які готові приймати хворих з коронавірусною інфекцією. З них 946 – ліжка у палатах інтенсивної терапії.
На ліжках у лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, 64 з них – на реанімаційних ліжках.
Насамперед, за словами Віктора Ляшка, це стосується Закарпатської і Волинської областей.
«Саме тут найбільше задіяні лікарні другої хвилі, оскільки впродовж останніх тижнів в цих регіонах спостерігається значне зростання кількості випадків коронавірусу», – резюмував Ляшко.
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