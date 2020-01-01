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У Києві чоловік наївся в’яленої риби і через ботулізм опинився у реанімації

У Києві чоловік наївся в’яленої риби і через ботулізм опинився у реанімації
Мешканця міста Києва госпіталізували до реанімаційного відділення столичної лікарні із важким перебігом ботулізму.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

"Захворювання, ймовірно, пов’язане із вживанням риби в’яленої (лящ, плотва, густера, вомер), придбаної 24 червня у рибному магазині у Черкасах", - йдеться у повідомлені.

Щоб не допустити виникнення нових випадків захворювання на ботулізм, Головне управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві направило оперативну інформацію до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській, щоб вони вжили відповідні заходи реагування за місцем придбання рибної продукції.

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Теги: ботулізм. реанімація, риба
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