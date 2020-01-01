У Києві чоловік наївся в’яленої риби і через ботулізм опинився у реанімації





Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.



"Захворювання, ймовірно, пов’язане із вживанням риби в’яленої (лящ, плотва, густера, вомер), придбаної 24 червня у рибному магазині у Черкасах", - йдеться у повідомлені.



Щоб не допустити виникнення нових випадків захворювання на ботулізм, Головне управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві направило оперативну інформацію до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській, щоб вони вжили відповідні заходи реагування за місцем придбання рибної продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця міста Києва госпіталізували до реанімаційного відділення столичної лікарні із важким перебігом ботулізму.Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві."Захворювання, ймовірно, пов’язане із вживанням риби в’яленої (лящ, плотва, густера, вомер), придбаної 24 червня у рибному магазині у Черкасах", - йдеться у повідомлені.Щоб не допустити виникнення нових випадків захворювання на ботулізм, Головне управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві направило оперативну інформацію до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській, щоб вони вжили відповідні заходи реагування за місцем придбання рибної продукції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію