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Вночі у 5-поверховому будинку Нововолинська сталась пожежа

Вночі у 5-поверховому будинку Нововолинська сталась пожежа
У п’ятиповерховому житловому будинку Нововолинська сталась пожежа.

Загорання трапилось 2-го липня о 03:20, - інформує ДСНС у Волинській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановили, що горить підвальне приміщення. Вогнеборці подали на гасіння спеціальний водяний ствол, локалізували пожежу о 03:36 та ліквідувати о 03:44.

За попередніми даними, пожежа виникла від необережності під час куріння.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. До гасіння залучали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки міста Нововолинська.


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Теги: пожежа, Нововолинськ
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