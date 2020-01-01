Вночі у 5-поверховому будинку Нововолинська сталась пожежа
Сьогодні, 10:16
У п’ятиповерховому житловому будинку Нововолинська сталась пожежа.
Загорання трапилось 2-го липня о 03:20, - інформує ДСНС у Волинській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановили, що горить підвальне приміщення. Вогнеборці подали на гасіння спеціальний водяний ствол, локалізували пожежу о 03:36 та ліквідувати о 03:44.
За попередніми даними, пожежа виникла від необережності під час куріння.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. До гасіння залучали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки міста Нововолинська.
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Загорання трапилось 2-го липня о 03:20, - інформує ДСНС у Волинській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановили, що горить підвальне приміщення. Вогнеборці подали на гасіння спеціальний водяний ствол, локалізували пожежу о 03:36 та ліквідувати о 03:44.
За попередніми даними, пожежа виникла від необережності під час куріння.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. До гасіння залучали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки міста Нововолинська.
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