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У громаді на Волині безпілотником виявили понад сотню рослин маку

У громаді на Волині безпілотником виявили понад сотню рослин маку
На території Устилузької громади за допомогою безпілотного пристрою виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці.

Про це йдеться на сторінці "Офіцер громади Устилузької ОТГ" у Facebook.

В ході відпрацювання території сіл ОТГ на присадибній ділянці з використанням безпілотного пристрою працівники УОАЗОР спільно з СКР та офіцером громади виявили 133 окремих кущі маку. Зібрані матеріали відправили для подальшого розгляду.

"Незабуваймо за відповідальність, яка може бути як адміністративна, так і кримінальна", - йдеться у повідомленні.
У громаді на Волині безпілотником виявили понад сотню рослин маку

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Теги: Устилузька ОТГ, кущі маку, безпілотник
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