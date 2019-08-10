У громаді на Волині безпілотником виявили понад сотню рослин маку





Про це



В ході відпрацювання території сіл ОТГ на присадибній ділянці з використанням безпілотного пристрою працівники УОАЗОР спільно з СКР та офіцером громади виявили 133 окремих кущі маку. Зібрані матеріали відправили для подальшого розгляду.



"Незабуваймо за відповідальність, яка може бути як адміністративна, так і кримінальна", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Устилузької громади за допомогою безпілотного пристрою виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці.Про це йдеться на сторінці "Офіцер громади Устилузької ОТГ" у Facebook.В ході відпрацювання території сіл ОТГ на присадибній ділянці з використанням безпілотного пристрою працівники УОАЗОР спільно з СКР та офіцером громади виявили 133 окремих кущі маку. Зібрані матеріали відправили для подальшого розгляду."Незабуваймо за відповідальність, яка може бути як адміністративна, так і кримінальна", - йдеться у повідомленні.

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