Заклад потрібно на 100% укомплектувати – міністр про школу на Волині. ФОТО

Олексій Чернишов, оглядаючи хід будівельних робіт в комунальному опорному закладі «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей», що в Турійському районі.



Повідомляє



На його тверде переконання, у навчальному закладі повинні бути створені усі необхідні умови для повноцінного навчання та розвитку учнів. Саме тому, ретельно оглядаючи новозбудовані шкільні приміщення, Міністр не лише інспектував якість будівельних робіт, але й поцікавився наявністю інших, не менш важливих складових навчального процесу. Зокрема, цікавило посадовця наявність можливостей для надання інклюзивної освіти та забезпечення інтерактивної складової.



Зазначимо, що у закладі інклюзивне навчання передбачене у 4 класах. Що стосується інтерактивної частини, зокрема, забезпечення школи сучасними дошками, мультимедійними проекторами, комп’ютерами, то Міністр дав доручення голові облдержадміністрації спільно з головою ОТГ погодити суму коштів, необхідних для повної комплектації навчального закладу.





«Якщо ми хочемо відкрити школу, ми її повинні повністю укомплектувати, включаючи й інтерактивну складову, – наголосив Олексій Чернишов. – Держава фінансує 90% робіт, а тому має бути враховано все, аби заклад працював на повну потужність. Без 100% комплектації ця школа буде не такою, як би ми хотіли, не такою, як вона має бути, коли у неї вкладаються такі кошти».





Проблемою, на яку звернули увагу як керівництво області, так і Міністр розвитку громад та територій України, залишається відсутність у школі спортзалу. Його будівництво у цьому році не передбачалося, позаяк першочергово кошти спрямовувались на будівництво учбових приміщень.





Нагадаємо, що голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, оглядаючи хід будівництва Луківської школи ще у травні цього року, також був вражений відсутністю можливостей для учнів школи займатися спортом. Саме тоді Юрій Погуляйко доручив розпочати роботу з будівництва спортивного залу та паралельно – збудувати спортивний майданчик із штучним покриттям.





Наразі уже виготовлена проектно-кошторисна документація, яка повинна пройти експертизу. Тим часом, як повідомили Олексію Чернишову представники місцевої влади, також готуються пропозиції на ДФРР щодо виділення фінансування з держбюджету. У свою чергу, високопосадовець наголосив на важливості будівництва спортзалу, пообіцявши зі свого боку сприяння щодо вирішення цього питання на державному рівні.



Відтак, з 1 вересня учні Луківської загальноосвітньої школи-ліцею зможуть розпочати навчання в нових навчальних приміщеннях, а незабаром – й повноцінно займатися фізкультурою та спортом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Таку позицію озвучив Міністр розвитку громад та територій України, оглядаючи хід будівельних робіт в комунальному опорному закладі «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей», що в Турійському районі.Повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації На його тверде переконання, у навчальному закладі повинні бути створені усі необхідні умови для повноцінного навчання та розвитку учнів. Саме тому, ретельно оглядаючи новозбудовані шкільні приміщення, Міністр не лише інспектував якість будівельних робіт, але й поцікавився наявністю інших, не менш важливих складових навчального процесу. Зокрема, цікавило посадовця наявність можливостей для надання інклюзивної освіти та забезпечення інтерактивної складової.Зазначимо, що у закладі інклюзивне навчання передбачене у 4 класах. Що стосується інтерактивної частини, зокрема, забезпечення школи сучасними дошками, мультимедійними проекторами, комп’ютерами, то Міністр дав доручення голові облдержадміністрації спільно з головою ОТГ погодити суму коштів, необхідних для повної комплектації навчального закладу.«Якщо ми хочемо відкрити школу, ми її повинні повністю укомплектувати, включаючи й інтерактивну складову, – наголосив Олексій Чернишов. – Держава фінансує 90% робіт, а тому має бути враховано все, аби заклад працював на повну потужність. Без 100% комплектації ця школа буде не такою, як би ми хотіли, не такою, як вона має бути, коли у неї вкладаються такі кошти».Проблемою, на яку звернули увагу як керівництво області, так і Міністр розвитку громад та територій України, залишається відсутність у школі спортзалу. Його будівництво у цьому році не передбачалося, позаяк першочергово кошти спрямовувались на будівництво учбових приміщень.Нагадаємо, що голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, оглядаючи хід будівництва Луківської школи ще у травні цього року, також був вражений відсутністю можливостей для учнів школи займатися спортом. Саме тоді Юрій Погуляйко доручив розпочати роботу з будівництва спортивного залу та паралельно – збудувати спортивний майданчик із штучним покриттям.Наразі уже виготовлена проектно-кошторисна документація, яка повинна пройти експертизу. Тим часом, як повідомили Олексію Чернишову представники місцевої влади, також готуються пропозиції на ДФРР щодо виділення фінансування з держбюджету. У свою чергу, високопосадовець наголосив на важливості будівництва спортзалу, пообіцявши зі свого боку сприяння щодо вирішення цього питання на державному рівні.Відтак, з 1 вересня учні Луківської загальноосвітньої школи-ліцею зможуть розпочати навчання в нових навчальних приміщеннях, а незабаром – й повноцінно займатися фізкультурою та спортом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію