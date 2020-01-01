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Курс валют у Луцьку на 4 липня

Курс валют у Луцьку на 4 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.960, а продаж – 27.050.

Євро при купівлі становить – 30.110, продажу – 30.250.

Курс російського рубля: купівля – 0,373, продаж – 0,378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.600, продаж – 6.710.

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Теги: курс валют
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