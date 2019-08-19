Після Івана Купала спека різко піде на спад

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Про це



5 липня в Україні очікується мінлива хмарність.



У північних, місцями центральних, Одеській областях, вночі і в Карпатах та на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.



Вітер переважно північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 34-39°, у північних, Вінницькій областях 26-31°.



У Києві 5 липня - мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.



6-7 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність.



6 липня без опадів, 7 липня у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень під час грози в окремих районах шквали 15-20 м/с.



Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 6 липня 24-29°, 7 липня 19-24°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 35-39°, 7 липня у Житомирській, Київській та Вінницькій областях 25-30°.



У столиці 6-7 липня прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 7 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-21°, вдень 6 липня 29-34°, 7 липня 25-30°.



8 липня в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише вдень на півдні та в більшості західних областей без істотних опадів; температура у східних областях, в Криму та Приазов'ї вночі 20-25°, вдень 28-34°, на решті території вночі 13-19° ( у західних областях 9-15°), вдень 18-23°. 9 липня в Україні переважно без опадів, температура вночі 9-15°, на півдні та сході до 19°, вдень 20-26°.



У Києві 8 липня - короткочасний дощ; температура вночі 14-19°, вдень 18-23°.



9 липня - без опадів, температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 липня у північних, місцями центральних областях, а також в Одеській області в Карпатах та на Прикарпатті очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.в Україні очікується мінлива хмарність.У північних, місцями центральних, Одеській областях, вночі і в Карпатах та на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.Вітер переважно північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 34-39°, у північних, Вінницькій областях 26-31°.У Києві 5 липня - мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.синоптики прогнозують мінливу хмарність.6 липня без опадів, 7 липня у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень під час грози в окремих районах шквали 15-20 м/с.Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 6 липня 24-29°, 7 липня 19-24°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 35-39°, 7 липня у Житомирській, Київській та Вінницькій областях 25-30°.У столиці 6-7 липня прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 7 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-21°, вдень 6 липня 29-34°, 7 липня 25-30°.в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише вдень на півдні та в більшості західних областей без істотних опадів; температура у східних областях, в Криму та Приазов'ї вночі 20-25°, вдень 28-34°, на решті території вночі 13-19° ( у західних областях 9-15°), вдень 18-23°. 9 липня в Україні переважно без опадів, температура вночі 9-15°, на півдні та сході до 19°, вдень 20-26°.У Києві 8 липня - короткочасний дощ; температура вночі 14-19°, вдень 18-23°.- без опадів, температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

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