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1 людина померла, 42 нових хворих: де на Волині виявили коронавірус станом на ранок 5 липня

1 людина померла, 42 нових хворих: де на Волині виявили коронавірус станом на ранок 5 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 42 нові випадки захворювання на COVID-19, один випадок закінчився летально.

Про це йдеться в оперативній інформації на сторінці Волинської ОДА.

Нові випадки захворювання на коронавірус на Волині виявили:
м. Нововолинськ – 6, м. Луцьк – 5, Луцький район – 3, Турійський район – 5, Володимир-Волинський район – 4, Горохівський район – 4, Ківерцівський район – 4, Ратнівський район – 4, Камінь-Каширський район –3, Ковельський район – 2, Локачинський район – 2. Один випадок хвороби завершився летально (м.Нововолинськ).

Загалом станом на 10.00 5 липня в області зареєстровано 2705 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 801 особа. 68 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 545 випадків, в т.ч. 13 летальних;
• Луцький район – 192 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 357 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 324 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Володимир-Волинський район – 226 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 216 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• м. Нововолинськ – 169 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 41 випадок;
• Ратнівський район – 148 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Маневицький район – 92 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Горохівський район – 97 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 52 випадки;
• Турійський район – 48 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 38 випадків;
• Шацький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 24 випадки.

За попередню добу надійшло 42 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 15595 осіб, в тому числі за останню добу – 360 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус
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