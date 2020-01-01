1 людина померла, 42 нових хворих: де на Волині виявили коронавірус станом на ранок 5 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 42 нові випадки захворювання на COVID-19, один випадок закінчився летально.Про це йдеться в оперативній інформації на сторінці Волинської ОДА.Нові випадки захворювання на коронавірус на Волині виявили:м. Нововолинськ – 6, м. Луцьк – 5, Луцький район – 3, Турійський район – 5, Володимир-Волинський район – 4, Горохівський район – 4, Ківерцівський район – 4, Ратнівський район – 4, Камінь-Каширський район –3, Ковельський район – 2, Локачинський район – 2. Один випадок хвороби завершився летально (м.Нововолинськ).Загалом станом на 10.00 5 липня в області зареєстровано 2705 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 801 особа. 68 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 545 випадків, в т.ч. 13 летальних;• Луцький район – 192 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 357 випадків, в тому числі 9 летальних;• Ківерцівський район – 324 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Володимир-Волинський район – 226 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Камінь-Каширський район – 216 випадків, в т.ч. 8 летальних;• м. Нововолинськ – 169 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 41 випадок;• Ратнівський район – 148 випадків, в т.ч. 4 летальних;• Маневицький район – 92 випадки, в тому числі 4 летальних;• Горохівський район – 97 випадків, в тому числі 1 летальний;• Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 52 випадки;• Турійський район – 48 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 38 випадків;• Шацький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;• Рожищенський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 24 випадки.За попередню добу надійшло 42 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 15595 осіб, в тому числі за останню добу – 360 осіб.