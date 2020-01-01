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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Тенденція до зниження, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині

Тенденція до зниження, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині
На Волині фіксують незначний спад захворюваності на коронавірус. Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що протягом останніх 3 днів перевищення фіксують лише за одним з 4 показників відповідно до тих, критеріїв, які визначені Кабміном.

Зокрема, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом протягом 3 днів становить 23,4%, 21,8% і 22,5% при рекомендованому не більше 11%.

Показник завантаженості ліжок, за словами Тетяни Щербак, знижується. Зараз цей показник становить 29,2% при рекомендованому не більше 50%.

«Ми почали одужувати, це нас радує», - сказала посадовиця.

Показник динаміки захворюваності на коронавірусну інфекцію в області теж зменшується. Був 7,9%, 2,9% і 5,3% при рекомендованому не більше 10%.

Показник середньої кількості тестувань складає 74 на 100 тисяч населення при рекомендованому 24.

«Тут в нас все добре. В нас немає взагалі черги, бо лабораторія відпрацьовує весь біоматеріал», - сказала Тетяна Щербак.

Зауважимо, станом на 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.

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Теги: коронавірус, тенденція, зниження, ОДА, брифінг, Тетяна Щербак, варте уваги
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Коментарі 1
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ахахах один день тільки мала кількість заражених, вже кричать: ура, ідемо на спад.
Зачекайте ще 1-2 тижні, скоро вспливе зараження тих хто був на заробітках в Польщі, +любітєлі Теремно, Світязя і тд.. тоді будете співати.
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