У Луцьку 7-річна дівчинка на самокаті виїхала на дорогу і зіткнулася з авто





Про це повідомляють



Як розповіли у секторі комунікації ГУНП, повідомлення про ДТП надійшло близько 21 години 6 липня.



На вулиці Даньшина 7-річна дитина виїхала на самокаті на проїжджу частину і в'їхала у передню праву частину автомобіля, що рухався вулицею.



В результаті пригоди дитина отримала забій, після огляду медиками її відпустили додому.



Відомості про аварію внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 286 ККУ.



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