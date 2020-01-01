У Луцьку 7-річна дівчинка на самокаті виїхала на дорогу і зіткнулася з авто
Сьогодні, 10:57
У Луцьку дитина на самокаті виїхала на дорогу та зіткнулась з Renault.
Про це повідомляють Волинські новини.
Як розповіли у секторі комунікації ГУНП, повідомлення про ДТП надійшло близько 21 години 6 липня.
На вулиці Даньшина 7-річна дитина виїхала на самокаті на проїжджу частину і в'їхала у передню праву частину автомобіля, що рухався вулицею.
В результаті пригоди дитина отримала забій, після огляду медиками її відпустили додому.
Відомості про аварію внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 286 ККУ.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляють Волинські новини.
Як розповіли у секторі комунікації ГУНП, повідомлення про ДТП надійшло близько 21 години 6 липня.
На вулиці Даньшина 7-річна дитина виїхала на самокаті на проїжджу частину і в'їхала у передню праву частину автомобіля, що рухався вулицею.
В результаті пригоди дитина отримала забій, після огляду медиками її відпустили додому.
Відомості про аварію внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 286 ККУ.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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