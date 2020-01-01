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У Луцьку 7-річна дівчинка на самокаті виїхала на дорогу і зіткнулася з авто

У Луцьку 7-річна дівчинка на самокаті виїхала на дорогу і зіткнулася з авто
У Луцьку дитина на самокаті виїхала на дорогу та зіткнулась з Renault.

Про це повідомляють Волинські новини.

Як розповіли у секторі комунікації ГУНП, повідомлення про ДТП надійшло близько 21 години 6 липня.

На вулиці Даньшина 7-річна дитина виїхала на самокаті на проїжджу частину і в'їхала у передню праву частину автомобіля, що рухався вулицею.

В результаті пригоди дитина отримала забій, після огляду медиками її відпустили додому.

Відомості про аварію внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 286 ККУ.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: самокат, дитина, Луцьк
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