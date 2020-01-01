«Укрзалізниця» почала приймати цифровий студентський квиток із додатку «Дія»
Сьогодні, 18:01
Студенти при посадці у поїзд замість пластикового оригіналу можуть пред’явити цифровий документ із мобільного застосунку "Дія".
Цифровий квиток так само дозволяє подорожувати потягом зі знижкою 50%, - інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.
Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:
— загальних і плацкартних вагонах,
— вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,
— усіх вагонах регіональних поїздів,
— поїздах приміського сполучення.
Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії «Регіональний поїзд», для студентів встановили повну вартість квитка.
Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з "Дії": ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.
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Цифровий квиток так само дозволяє подорожувати потягом зі знижкою 50%, - інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.
Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:
— загальних і плацкартних вагонах,
— вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,
— усіх вагонах регіональних поїздів,
— поїздах приміського сполучення.
Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії «Регіональний поїзд», для студентів встановили повну вартість квитка.
Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з "Дії": ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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