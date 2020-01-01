«Укрзалізниця» почала приймати цифровий студентський квиток із додатку «Дія»

Студенти при посадці у поїзд замість пластикового оригіналу можуть пред’явити цифровий документ із мобільного застосунку "Дія".Цифровий квиток так само дозволяє подорожувати потягом зі знижкою 50%, - інформує пресслужба "Укрзалізниці".Цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:— загальних і плацкартних вагонах,— вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,— усіх вагонах регіональних поїздів,— поїздах приміського сполучення.Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії «Регіональний поїзд», для студентів встановили повну вартість квитка.Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з "Дії": ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.