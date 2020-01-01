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«Укрзалізниця» почала приймати цифровий студентський квиток із додатку «Дія»

«Укрзалізниця» почала приймати цифровий студентський квиток із додатку «Дія»
Студенти при посадці у поїзд замість пластикового оригіналу можуть пред’явити цифровий документ із мобільного застосунку "Дія".

Цифровий квиток так само дозволяє подорожувати потягом зі знижкою 50%, - інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:

— загальних і плацкартних вагонах,

— вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,

— усіх вагонах регіональних поїздів,

— поїздах приміського сполучення.

Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії «Регіональний поїзд», для студентів встановили повну вартість квитка.

Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з "Дії": ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.


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Теги: Укрзалізниця, цифровий студентський квиток, Дія
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