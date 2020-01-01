У Луцьку в Кічкарівських ставках зафіксували загибель риби





Про це у коментарі власкору Оксана Лисак.



Чиновниця відзначила, що ставки у районі Кічкарівки перебувають у комунальній власності. І вчора в одному з них виявили мертву рибу.



«Ми взяли воду на аналізи. Зрозуміло, що в умовах спеки температура води різко піднялася. За нашими вимірами, вона становила 30 градусів. Така висока температура сприяє росту водоростей. У воді – нестача кисню. Як наслідок, всі ці фактори могли спровокувати загибель риби», - розповіла посадовець.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кічкарівських ставках у Луцьку виявили факт загибелі риби.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськрадиЧиновниця відзначила, що ставки у районі Кічкарівки перебувають у комунальній власності. І вчора в одному з них виявили мертву рибу.«Ми взяли воду на аналізи. Зрозуміло, що в умовах спеки температура води різко піднялася. За нашими вимірами, вона становила 30 градусів. Така висока температура сприяє росту водоростей. У воді – нестача кисню. Як наслідок, всі ці фактори могли спровокувати загибель риби», - розповіла посадовець.

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