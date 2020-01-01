У Луцьку в Кічкарівських ставках зафіксували загибель риби
Сьогодні, 18:17
У Кічкарівських ставках у Луцьку виявили факт загибелі риби.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
Чиновниця відзначила, що ставки у районі Кічкарівки перебувають у комунальній власності. І вчора в одному з них виявили мертву рибу.
«Ми взяли воду на аналізи. Зрозуміло, що в умовах спеки температура води різко піднялася. За нашими вимірами, вона становила 30 градусів. Така висока температура сприяє росту водоростей. У воді – нестача кисню. Як наслідок, всі ці фактори могли спровокувати загибель риби», - розповіла посадовець.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
Чиновниця відзначила, що ставки у районі Кічкарівки перебувають у комунальній власності. І вчора в одному з них виявили мертву рибу.
«Ми взяли воду на аналізи. Зрозуміло, що в умовах спеки температура води різко піднялася. За нашими вимірами, вона становила 30 градусів. Така висока температура сприяє росту водоростей. У воді – нестача кисню. Як наслідок, всі ці фактори могли спровокувати загибель риби», - розповіла посадовець.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екологи встановили причину масової загибелі риби в Стиру біля Луцька
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