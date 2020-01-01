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У Луцьку в Кічкарівських ставках зафіксували загибель риби

У Луцьку в Кічкарівських ставках зафіксували загибель риби
У Кічкарівських ставках у Луцьку виявили факт загибелі риби.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.

Чиновниця відзначила, що ставки у районі Кічкарівки перебувають у комунальній власності. І вчора в одному з них виявили мертву рибу.

«Ми взяли воду на аналізи. Зрозуміло, що в умовах спеки температура води різко піднялася. За нашими вимірами, вона становила 30 градусів. Така висока температура сприяє росту водоростей. У воді – нестача кисню. Як наслідок, всі ці фактори могли спровокувати загибель риби», - розповіла посадовець.

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Теги: Луцьк, Кічкарівські ставки, мертва риба
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