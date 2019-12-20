Вступ без ЗНО: як луцькі виші прийматимуть абітурієнтів з окупованих територій. ВІДЕО





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Таким вступникам доведеться писати дві підсумкові державні атестації та один вступний іспит, розповіли в Луцькому національному технічному університеті. Втім, потрібно дочекатись, аби законопроект офіційно підписали, а Міністерство освіти внесло зміни у правила прийому студентів.



До цього законопроекту студенти з Криму та Донбасу також мали пільги на вступ. Зокрема, студенти з окупованих територій Донбасу вступали також без ЗНО у перелік уповноважених ВИШів. Цьогоріч до такого списку потрапив і ЛТНУ. За цією програмою сюди планує вступати студенти з Луганська.



“Людина буде приїжджати, здавати в нас державну підсумкову атестацію, вступне випробування і, відповідно, буде вступати”, – розповів Юрій Шимчук, заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ.



Тож головна зміна, яку вносить законопроект: після його прийняття студенти з окупованих територій зможуть вступати без ЗНО не у обмежений перелік ВНЗ, а у всі.



Більше – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з нещодавно прийнятим законопроектом, обидва луцькі ВНЗ зможуть приймати вступників з окупованих територій на пільгових умовах та без ЗНО.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Таким вступникам доведеться писати дві підсумкові державні атестації та один вступний іспит, розповіли в Луцькому національному технічному університеті. Втім, потрібно дочекатись, аби законопроект офіційно підписали, а Міністерство освіти внесло зміни у правила прийому студентів.До цього законопроекту студенти з Криму та Донбасу також мали пільги на вступ. Зокрема, студенти з окупованих територій Донбасу вступали також без ЗНО у перелік уповноважених ВИШів. Цьогоріч до такого списку потрапив і ЛТНУ. За цією програмою сюди планує вступати студенти з Луганська.“Людина буде приїжджати, здавати в нас державну підсумкову атестацію, вступне випробування і, відповідно, буде вступати”, – розповів, заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ.Тож головна зміна, яку вносить законопроект: після його прийняття студенти з окупованих територій зможуть вступати без ЗНО не у обмежений перелік ВНЗ, а у всі.Більше – у сюжеті.

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