вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вступ без ЗНО: як луцькі виші прийматимуть абітурієнтів з окупованих територій. ВІДЕО

Вступ без ЗНО: як луцькі виші прийматимуть абітурієнтів з окупованих територій. ВІДЕО
Згідно з нещодавно прийнятим законопроектом, обидва луцькі ВНЗ зможуть приймати вступників з окупованих територій на пільгових умовах та без ЗНО.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Таким вступникам доведеться писати дві підсумкові державні атестації та один вступний іспит, розповіли в Луцькому національному технічному університеті. Втім, потрібно дочекатись, аби законопроект офіційно підписали, а Міністерство освіти внесло зміни у правила прийому студентів.

До цього законопроекту студенти з Криму та Донбасу також мали пільги на вступ. Зокрема, студенти з окупованих територій Донбасу вступали також без ЗНО у перелік уповноважених ВИШів. Цьогоріч до такого списку потрапив і ЛТНУ. За цією програмою сюди планує вступати студенти з Луганська.

“Людина буде приїжджати, здавати в нас державну підсумкову атестацію, вступне випробування і, відповідно, буде вступати”, – розповів Юрій Шимчук, заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ.

Тож головна зміна, яку вносить законопроект: після його прийняття студенти з окупованих територій зможуть вступати без ЗНО не у обмежений перелік ВНЗ, а у всі.

Більше – у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ОРДЛО, вступ, СНУ, ЛНТУ, ЗНО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Світязі перевіряли бази відпочинку на дотримання вимог карантину. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У селі на Волині сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 12:05
Вступ без ЗНО: як луцькі виші прийматимуть абітурієнтів з окупованих територій. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
У Луцьку в новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань вже проводять тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Для випускників із ОРДЛО хочуть скасувати ЗНО Для випускників із ОРДЛО хочуть скасувати ЗНО
22 червень, 20:19
У Центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого чекати абітурієнтам цьогоріч У Центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого чекати абітурієнтам цьогоріч
16 червень, 17:09
Чи об'єднають СНУ та ЛНТУ в один університет Чи об'єднають СНУ та ЛНТУ в один університет
20 грудень, 2019, 18:40
Повідомили графік проведення ЗНО-2020 Повідомили графік проведення ЗНО-2020
09 вересень, 2019, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі перевіряли бази відпочинку на дотримання вимог карантину. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
У селі на Волині сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 12:05
 0
Вступ без ЗНО: як луцькі виші прийматимуть абітурієнтів з окупованих територій. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
 0
У Луцьку в новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань вже проводять тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
 0
У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8