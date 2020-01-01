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На Волині хочуть збудувати цементний завод

На Волині хочуть збудувати цементний завод
На Волині може з'явитися завод з виробництва цементу із породи шахтних териконів.

Сьогодні, 8 липня, відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ, - інформують у Волинській ОДА.

Під час розгляду питання про стан та перспективи розвитку промислового комплексу в області, начальник управління економічного розвитку та торгівлі ОДА Сергій Халецький розповів, що у квітні в області розпочали роботи по впровадженню інвестиційного проекту з виробництва цементу із породи шахтних териконів. Він зауважив, що з такою ініціативою виступило місцеве підприємство "Сонарсен" та отримало підтримку виконавчої влади.

"22 квітня нами було підписано меморандум для формалізації усіх подальших спільних дій. Це виробництво має стати успішним прикладом державно-приватного партнерства. Наразі чекаємо на узгодження Фондом держмайна України, механізму передачі породи шахтних териконів, для її подальшої переробки. Для Волині - це створення додаткових 200-300 робочих місць та збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів на суму у понад 7 млн грн на рік. Згідно договору за 3 роки має бути збудований сучасний завод, що виготовлятиме цемент різних марок - від М-500 до 1500, що буде продаватися в межах України та експортуватиметься за кордон. Загальна вартість проекту становить близько 60 мільйонів євро" , - наголосив він.

На Волині хочуть збудувати цементний завод
На Волині хочуть збудувати цементний завод
На Волині хочуть збудувати цементний завод

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Теги: цементний завод, Волинь, будівництво
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Коментарі 2
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Чи вартує руйнування екологіі тих аж 200 робочих місць??
Чи ця афера взагалі того варта?!
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Чи ця афера варта тих аж 200 робочих місць?!
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