На Волині хочуть збудувати цементний завод

На Волині може з'явитися завод з виробництва цементу із породи шахтних териконів.Сьогодні, 8 липня, відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ, - інформують у Волинській ОДА.Під час розгляду питання про стан та перспективи розвитку промислового комплексу в області, начальник управління економічного розвитку та торгівлі ОДАрозповів, що у квітні в області розпочали роботи по впровадженню інвестиційного проекту з виробництва цементу із породи шахтних териконів. Він зауважив, що з такою ініціативою виступило місцеве підприємство "Сонарсен" та отримало підтримку виконавчої влади."22 квітня нами було підписано меморандум для формалізації усіх подальших спільних дій. Це виробництво має стати успішним прикладом державно-приватного партнерства. Наразі чекаємо на узгодження Фондом держмайна України, механізму передачі породи шахтних териконів, для її подальшої переробки. Для Волині - це створення додаткових 200-300 робочих місць та збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів на суму у понад 7 млн грн на рік. Згідно договору за 3 роки має бути збудований сучасний завод, що виготовлятиме цемент різних марок - від М-500 до 1500, що буде продаватися в межах України та експортуватиметься за кордон. Загальна вартість проекту становить близько 60 мільйонів євро" , - наголосив він.