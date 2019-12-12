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У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО

У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО
Дільничні офіцери спільно зі слідчими Володимир-Волинського відділу поліції ліквідували діяльність підпільного грального залу у Володимир-Волинському, який працював тільки для «своїх».

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили оргтехніку та документацію орендаря. Зокрема вилучили 18 системних блоків, 1 термінал самообслуговування, чеки та реєстратор. Поліцейські також встановили, що нежитлове приміщення орендує 27-річний уродженець Турійського району.

Наразі встановлюють всіх осіб, які причетні до облаштування грального залу.

Триває слідство.

У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО
У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО
У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО
У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО

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Теги: Володимир, підпільне казино, поліція
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