У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО





Про це



Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили оргтехніку та документацію орендаря. Зокрема вилучили 18 системних блоків, 1 термінал самообслуговування, чеки та реєстратор. Поліцейські також встановили, що нежитлове приміщення орендує 27-річний уродженець Турійського району.



Наразі встановлюють всіх осіб, які причетні до облаштування грального залу.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дільничні офіцери спільно зі слідчими Володимир-Волинського відділу поліції ліквідували діяльність підпільного грального залу у Володимир-Волинському, який працював тільки для «своїх».Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили оргтехніку та документацію орендаря. Зокрема вилучили 18 системних блоків, 1 термінал самообслуговування, чеки та реєстратор. Поліцейські також встановили, що нежитлове приміщення орендує 27-річний уродженець Турійського району.Наразі встановлюють всіх осіб, які причетні до облаштування грального залу.Триває слідство.

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