У Володимирі викрили підпільне казино, яке працювало лише для «своїх». ФОТО
Сьогодні, 17:23
Дільничні офіцери спільно зі слідчими Володимир-Волинського відділу поліції ліквідували діяльність підпільного грального залу у Володимир-Волинському, який працював тільки для «своїх».
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили оргтехніку та документацію орендаря. Зокрема вилучили 18 системних блоків, 1 термінал самообслуговування, чеки та реєстратор. Поліцейські також встановили, що нежитлове приміщення орендує 27-річний уродженець Турійського району.
Наразі встановлюють всіх осіб, які причетні до облаштування грального залу.
Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили оргтехніку та документацію орендаря. Зокрема вилучили 18 системних блоків, 1 термінал самообслуговування, чеки та реєстратор. Поліцейські також встановили, що нежитлове приміщення орендує 27-річний уродженець Турійського району.
Наразі встановлюють всіх осіб, які причетні до облаштування грального залу.
Триває слідство.
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