Кабмін призначив нового мовного омбудсмена





Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу після заслуховування кандидатів, - пише



"Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Креміня Тараса Дмитровича", - написав Мокан на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини.



Він є професором у Миколаївському національному аграрному університеті та Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, а також почесним президентом Миколаївського територіального відділення НЦ "Мала академія наук України". Також був депутатом Верховної Ради VIII скликання від політичної партії "Народний фронт".



Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена були Світлана Броннікова (кандидат від Міністерства культури та інформаційної політики) і Святослав Літинський (кандидат від Міністерства юстиції).



Броннікова раніше працювала на посаді завідувача кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні в Національній академії державного управління при президентові України, наразі є професором у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".



Літинський є громадським діячем, головою громадської організація "Незалежні" та співавтором у проекті "Мова об'єднує".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України призначив на посаду уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу після заслуховування кандидатів, - пише Інтерфакс-Україна. "Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Креміня Тараса Дмитровича", - написав Мокан на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини.Він є професором у Миколаївському національному аграрному університеті та Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, а також почесним президентом Миколаївського територіального відділення НЦ "Мала академія наук України". Також був депутатом Верховної Ради VIII скликання від політичної партії "Народний фронт".Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена були Світлана Броннікова (кандидат від Міністерства культури та інформаційної політики) і Святослав Літинський (кандидат від Міністерства юстиції).Броннікова раніше працювала на посаді завідувача кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні в Національній академії державного управління при президентові України, наразі є професором у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".Літинський є громадським діячем, головою громадської організація "Незалежні" та співавтором у проекті "Мова об'єднує".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію