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У місті на Волині підняли тарифи на медичні послуги

У місті на Волині підняли тарифи на медичні послуги
Виконавчий комітет Ковельської міської ради затвердив нові тарифи на послуги, які надають у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні.

Про це інформує Ковель медіа.

Як йдеться у проекті рішення, нові тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає комунальне некомерційне МТМО, в разі його прийняття, вступають в дію з 20 липня 2020 року. При цьому попереднє рішення виконкому Ковельської міської ради № 347 від 02.11.2015 р. «Про погодження тарифів» втратить чинність.


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Теги: Ковель, тарифи, послуги, МТМО
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