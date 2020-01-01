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Курс валют у Луцьку на 11 липня

Курс валют у Луцьку на 11 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.97, а продаж – 27.04.

Євро при купівлі становить – 30.24, продажу – 30.34.

Курс російського рубля: купівля – 0,371, продаж – 0,376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.65, продаж – 6.75.

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Теги: курс валют
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