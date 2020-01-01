У районі на Волині фермери взялися знищувати небезпечну рослину





Про це інформують на сайті



Насіння борщівника розноситься вітром, тваринами, птахами та переноситься водою. Борщівник Сосновського із полів, де його раніше вирощували, «мігрує» районом. Він росте на узбіччях автомобільних та залізничних шляхів, на сільськогосподарських угіддях, на узбіччях польових доріг, каналів, ярів, заплавах річок і струмків, необроблюваних землях, сміттєзвалищах, присадибних і дачних ділянках, населених пунктах.



Водночас помітно зростають площі, зайняті борщівником на землях різних категорій, і відбувається витіснення ним місцевих видів трав’яних і деревних порід рослин. Борщівник Сосновського містить фотоактивні сполуки, небезпечні для шкіри людини при сонячному опроміненні. В молодому листі ці речовини можуть розкладатися при термічній обробці. Зростає до 3-5 метрів висоти, товщина стебла – до 10 сантиметрів.



У Турійському районі голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Дружба» Петро Камельчук власними силами розпочав роботу зі знищення борщівника Сосновського на узбіччях доріг Т 03-09, Т 03-11, які пролягають по території його господарства.



Також на території Маковичівської сільської ради голова Євген Заславський разом з місцевим населенням та за сприянням кооперативу «Слава», провели значний обсяг робіт зі знищення борщівника в селах Маковичі, Осекрів, Серкизів, Мочулки.



«Слід зауважити, що на сьогодні це вже не проблема окремо взятого району чи його керівництва, а це проблема нас з вами. Особливо тих людей, які є власниками земель, де росте борщівник», – йдеться у повідомленні.



З небезпечною рослиною боротися на власних угіддях досить легко. Оскільки розмножується борщівник тільки за допомогою насіння, слід не допускати появи квітконосів. Проте, навіть на скошеній рослині насіння має здатність дозрівати.



Борщівник на обійсті викопують (тільки в щільному одязі і в гумових рукавицях). Викопування товстих коренів добре допомагає знешкодити рослину на городі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Борщівник Сосновського – отруйна багаторічна рослина, належить до інтродукованих в Україну, вважається карантинною рослиною, трапляється майже по всій території.Про це інформують на сайті Турійської райдержадміністрації Насіння борщівника розноситься вітром, тваринами, птахами та переноситься водою. Борщівник Сосновського із полів, де його раніше вирощували, «мігрує» районом. Він росте на узбіччях автомобільних та залізничних шляхів, на сільськогосподарських угіддях, на узбіччях польових доріг, каналів, ярів, заплавах річок і струмків, необроблюваних землях, сміттєзвалищах, присадибних і дачних ділянках, населених пунктах.Водночас помітно зростають площі, зайняті борщівником на землях різних категорій, і відбувається витіснення ним місцевих видів трав’яних і деревних порід рослин. Борщівник Сосновського містить фотоактивні сполуки, небезпечні для шкіри людини при сонячному опроміненні. В молодому листі ці речовини можуть розкладатися при термічній обробці. Зростає до 3-5 метрів висоти, товщина стебла – до 10 сантиметрів.У Турійському районі голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Дружба»власними силами розпочав роботу зі знищення борщівника Сосновського на узбіччях доріг Т 03-09, Т 03-11, які пролягають по території його господарства.Також на території Маковичівської сільської ради головаразом з місцевим населенням та за сприянням кооперативу «Слава», провели значний обсяг робіт зі знищення борщівника в селах Маковичі, Осекрів, Серкизів, Мочулки.«Слід зауважити, що на сьогодні це вже не проблема окремо взятого району чи його керівництва, а це проблема нас з вами. Особливо тих людей, які є власниками земель, де росте борщівник», – йдеться у повідомленні.З небезпечною рослиною боротися на власних угіддях досить легко. Оскільки розмножується борщівник тільки за допомогою насіння, слід не допускати появи квітконосів. Проте, навіть на скошеній рослині насіння має здатність дозрівати.Борщівник на обійсті викопують (тільки в щільному одязі і в гумових рукавицях). Викопування товстих коренів добре допомагає знешкодити рослину на городі.

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