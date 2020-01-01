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У Маріуполі водій відволікся на мобільний і наїхав на двох патрульних

У Маріуполі водій відволікся на мобільний і наїхав на двох патрульних
У Маріуполі водій відволікся на телефон та скоїв наїзд на двох працівниць патрульної поліції, які проводили слідчі дії.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Водій Mercedes під час руху відволікся на мобільний телефон та скоїв наїзд на дорожній конус, виставлений на проїжджій частині патрульними поліцейськими. Далі продовжив рух, зіткнувся з автомобілем Chery Tiggo, що стояв на узбіччі проїжджої частини, та наїхав на двох поліцейських Приморського відділення поліції, які в цей час проводили слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП обидві співробітниці поліції зазнали тілесних ушкоджень.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: поліція, аварія, мобільнй
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