Скільки хворих одужали від коронавірусу у Любешівському районі
Сьогодні, 12:27
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
За попередню добу повідомлень про підозру на коронавірус не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
А за весь період спостереження станом на 13 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (14 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 3
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19.
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За попередню добу повідомлень про підозру на коронавірус не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
А за весь період спостереження станом на 13 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (14 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 3
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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