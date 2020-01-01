Скільки хворих одужали від коронавірусу у Любешівському районі





За попередню добу повідомлень про підозру на коронавірус не надходило, - йдеться на сайті



А за весь період спостереження станом на 13 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:



Любешів – 25 (14 одужало)



Ветли – 10



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 3



Любешівська Воля – 2



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 2 (1 одужала)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище - 1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.За попередню добу повідомлень про підозру на коронавірус не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА. А за весь період спостереження станом на 13 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:Любешів – 25 (14 одужало)Ветли – 10Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 3Любешівська Воля – 2Нові Березичі – 2 (1 одужала)Проходи – 2 (1 одужала)Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19

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