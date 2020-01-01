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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Скільки хворих одужали від коронавірусу у Любешівському районі

Скільки хворих одужали від коронавірусу у Любешівському районі
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

За попередню добу повідомлень про підозру на коронавірус не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

А за весь період спостереження станом на 13 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:

Любешів – 25 (14 одужало)

Ветли – 10

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 3

Любешівська Воля – 2

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, випадки, хвороба
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