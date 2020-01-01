Яка ситуація з коронавірусом на Ратнівщині станом на 13 липня





Загалом, станом на 13 липня COVID-19 зареєстровано у 156 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РА.



Одужало – 96 осіб. Летальні випадки - 5 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче) .



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



смт Ратне - 48 випадків;



с. Річиця - 22 випадки;



с. П.Річицькі - 1 випадок;



с. Заброди - 2 випадки;



с. Лучичі – 1 випадок;



с. Якушів - 7 випадків;



с. Щедрогір - 4 випадки;



с. Підгір’я – 2 випадки;



с. Язавні - 1 випадок;



с. Датинь - 3 випадки;



с. Велимче - 18 випадків;



с. Запілля - 2 випадки;



с. Вужиськ - 4 випадки;



с. Замшани - 22 випадки;



с. Видраниця - 3 випадки;



смт Заболоття - 1 випадок;



с. Шменьки - 1 випадок;



с. Жиричі - 1 випадок;



с. Млинове - 2 випадки;



с. Броди - 1 випадок;



с. С - Оріхове - 1 випадок;



с. Гірники - 3 випадки;



с. Гута - 1 випадок;



с. Самари - 1 випадок;



с. Прохід - 2 випадки;



с.Березники – 1 випадок;



с. Тур – 1 випадок.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Ратнівському районі не зареєстрували нових випадків коронавірусної інфекції.Загалом, станом на 13 липня COVID-19 зареєстровано у 156 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РА.Одужало – 96 осіб. Летальні випадки - 5 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче) .За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:смт Ратне - 48 випадків;с. Річиця - 22 випадки;с. П.Річицькі - 1 випадок;с. Заброди - 2 випадки;с. Лучичі – 1 випадок;с. Якушів - 7 випадків;с. Щедрогір - 4 випадки;с. Підгір’я – 2 випадки;с. Язавні - 1 випадок;с. Датинь - 3 випадки;с. Велимче - 18 випадків;с. Запілля - 2 випадки;с. Вужиськ - 4 випадки;с. Замшани - 22 випадки;с. Видраниця - 3 випадки;смт Заболоття - 1 випадок;с. Шменьки - 1 випадок;с. Жиричі - 1 випадок;с. Млинове - 2 випадки;с. Броди - 1 випадок;с. С - Оріхове - 1 випадок;с. Гірники - 3 випадки;с. Гута - 1 випадок;с. Самари - 1 випадок;с. Прохід - 2 випадки;с.Березники – 1 випадок;с. Тур – 1 випадок.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19

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