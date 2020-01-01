Патрульні назвали головні причини аварій на волинських дорогах





Про це



На жаль, 50 людей на дорогах області загинули, 412 травмувались. Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 6 місяці 2020 року залишаються:

- зіткнення (38%),

- наїзд на пішохода (26%),

- перекидання транспортних засобів (12%),

- наїзд на велосипедиста (11%).

- наїзд на перешкоду (10%).



Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:

- порушення правил маневрування – 427 автопригоди або 31 % від усіх ДТП,

- перевищення безпечної швидкості руху – 380 ДТП (28 %),

- недодержання дистанції – 163 ДТП (12 %),

- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 88 ДТП (6%),

- порушення правил проїзду перехресть – 91 ДТП (7 %).



За 6 місяці на території області зареєстрували 88 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 17 таких ДТП були з травмованими, в яких 2 особи загинули та 31 людина травмувалася.



Статистика щодо пішоходів: за вказаний період зареєстрували 92 ДТП з травмованими за участю пішоходів, що становить 26 % від загальної кількості ДТП з травмованими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 351), в яких загинуло 13 осіб та 84 осіб травмувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За січень-червень 2020 року у Волинській області зареєстрували 1376 аварій.Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.На жаль, 50 людей на дорогах області загинули, 412 травмувались. Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 6 місяці 2020 року залишаються:- зіткнення (38%),- наїзд на пішохода (26%),- перекидання транспортних засобів (12%),- наїзд на велосипедиста (11%).- наїзд на перешкоду (10%).Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:- порушення правил маневрування – 427 автопригоди або 31 % від усіх ДТП,- перевищення безпечної швидкості руху – 380 ДТП (28 %),- недодержання дистанції – 163 ДТП (12 %),- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 88 ДТП (6%),- порушення правил проїзду перехресть – 91 ДТП (7 %).За 6 місяці на території області зареєстрували 88 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 17 таких ДТП були з травмованими, в яких 2 особи загинули та 31 людина травмувалася.Статистика щодо пішоходів: за вказаний період зареєстрували 92 ДТП з травмованими за участю пішоходів, що становить 26 % від загальної кількості ДТП з травмованими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 351), в яких загинуло 13 осіб та 84 осіб травмувалися.

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