Учні гімназії оцифрували 9 туристичних принад волинського міста





Про це



Гімназисти згуртувалися в команду “КРОК” і взяли участь у всеукраїнському проєкті “Відкривай Україну”. В його рамках молодь почала реалізовувати і свій проєкт «Скульптури говорять…». Тепер мешканці і гості міста, ідучи біля скульптурних споруд у Володимирі, зможуть дізнатися інформацію про них за допомогою QR-коду.



Оцифрованими стали пам’ятники Володимиру Великому, Ярославу Осмомислу, Ярославу Мудрому та Всеволоду, Тарасу Шевченку, Данилу Галицькому, “Борцям за волю України”, скульптури Княжичам Данилу і Васильку Романовичам, “Мавка і Лукаш”, “Скорботна мати”.



Ідея використовувати QR-коди не нова, але раніше швидкість мобільного інтернету і кількість сучасних гаджетів у населення були не такими, як зараз. Тож сьогодні, кажуть молоді люди, саме час розширити традиційне розуміння таблички на пам’ятнику.



Для того, щоб втілити задум, гімназисти зібрали необхідну інформацію про кожен із об’єктів. Допоміг їм у цій справі науковий співробітник історичого музею ім.Омеляна Дверницького Богдан Янович.



До реалізації цікавої ініціативи долучились і представники виконавчого комітету міськради, зокрема заступник міського голови Лариса Кулікова та начальник відділу культури і туризму Роман Віслобоков.



За фінансової підтримки відділу культури і туризму були виготовлені таблички з QR-кодами.



У гімназії переконані, що задум допоможе збагатити знання жителів та гостей про місто, а також зробить екскурсії цікавішими. Також учні звертаються до активних мешканців долучитися до опитування і дати відповідь на 7 питань за цим посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні гімназії імені Олександра Цинкаловського реалізовують проєкт щодо оцифрування пам’ятників та скульптур Володимира-Волинського. Уже сьогодні завдяки QR-коду можна на місці отримати всю інформацію про 9 об’єктів княжого міста.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Гімназисти згуртувалися в команду “КРОК” і взяли участь у всеукраїнському проєкті “Відкривай Україну”. В його рамках молодь почала реалізовувати і свій проєкт «Скульптури говорять…». Тепер мешканці і гості міста, ідучи біля скульптурних споруд у Володимирі, зможуть дізнатися інформацію про них за допомогою QR-коду.Оцифрованими стали пам’ятники Володимиру Великому, Ярославу Осмомислу, Ярославу Мудрому та Всеволоду, Тарасу Шевченку, Данилу Галицькому, “Борцям за волю України”, скульптури Княжичам Данилу і Васильку Романовичам, “Мавка і Лукаш”, “Скорботна мати”.Ідея використовувати QR-коди не нова, але раніше швидкість мобільного інтернету і кількість сучасних гаджетів у населення були не такими, як зараз. Тож сьогодні, кажуть молоді люди, саме час розширити традиційне розуміння таблички на пам’ятнику.Для того, щоб втілити задум, гімназисти зібрали необхідну інформацію про кожен із об’єктів. Допоміг їм у цій справі науковий співробітник історичого музею ім.Омеляна ДверницькогоДо реалізації цікавої ініціативи долучились і представники виконавчого комітету міськради, зокрема заступник міського головита начальник відділу культури і туризмуЗа фінансової підтримки відділу культури і туризму були виготовлені таблички з QR-кодами.У гімназії переконані, що задум допоможе збагатити знання жителів та гостей про місто, а також зробить екскурсії цікавішими. Також учні звертаються до активних мешканців долучитися до опитування і дати відповідь на 7 питань за цим

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