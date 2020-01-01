Повідомили, коли і де прощатимуться з померлим Героєм АТО з Волині
Сьогодні, 12:57
У Володимирі-Волинському 17 липня попрощаються із Героєм АТО, колишнім полковником 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергієм Сулімовим.
Про це інформують на офіційній сторінці сайту міста Володимир-Волинський.
Нагадаємо, що 15 липня, після тривалого лікування раку серце бійця зупинилося.
Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51-ій ОМБр. Із 2014 по 2019 роки брав участь в АТО/ООС, згодом військовий дізнався від лікарів про страшний діагноз і розпочав боротьбу із важкою недугою - раком лімфоїдної тканини. Тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів.
Зазначається, що прощальна церемонія з бійцем відбудеться о 11:00 на площі Героїв у Володимирі-Волинському.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим військового.
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Про це інформують на офіційній сторінці сайту міста Володимир-Волинський.
Нагадаємо, що 15 липня, після тривалого лікування раку серце бійця зупинилося.
Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51-ій ОМБр. Із 2014 по 2019 роки брав участь в АТО/ООС, згодом військовий дізнався від лікарів про страшний діагноз і розпочав боротьбу із важкою недугою - раком лімфоїдної тканини. Тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів.
Зазначається, що прощальна церемонія з бійцем відбудеться о 11:00 на площі Героїв у Володимирі-Волинському.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим військового.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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