Повідомили, коли і де прощатимуться з померлим Героєм АТО з Волині

Сергієм Сулімовим.



Про це інформують на офіційній сторінці сайту міста Володимир-Волинський.



Нагадаємо, що



Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51-ій ОМБр. Із 2014 по 2019 роки брав участь в АТО/ООС, згодом військовий дізнався від лікарів про страшний діагноз і розпочав боротьбу із важкою недугою - раком лімфоїдної тканини. Тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів.



Зазначається, що прощальна церемонія з бійцем відбудеться о 11:00 на площі Героїв у Володимирі-Волинському.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим військового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 17 липня попрощаються із Героєм АТО, колишнім полковником 59-ої окремої мотопіхотної бригадиПро це інформують на офіційній сторінці сайту міста Володимир-Волинський.Нагадаємо, що 15 липня, після тривалого лікування раку серце бійця зупинилося. Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51-ій ОМБр. Із 2014 по 2019 роки брав участь в АТО/ООС, згодом військовий дізнався від лікарів про страшний діагноз і розпочав боротьбу із важкою недугою - раком лімфоїдної тканини. Тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів.Зазначається, що прощальна церемонія з бійцем відбудеться о 11:00 на площі Героїв у Володимирі-Волинському.висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим військового.

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