вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли і де прощатимуться з померлим Героєм АТО з Волині

Повідомили, коли і де прощатимуться з померлим Героєм АТО з Волині
У Володимирі-Волинському 17 липня попрощаються із Героєм АТО, колишнім полковником 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергієм Сулімовим.

Про це інформують на офіційній сторінці сайту міста Володимир-Волинський.

Нагадаємо, що 15 липня, після тривалого лікування раку серце бійця зупинилося.

Сергій Сулімов до 2015 року служив у 51-ій ОМБр. Із 2014 по 2019 роки брав участь в АТО/ООС, згодом військовий дізнався від лікарів про страшний діагноз і розпочав боротьбу із важкою недугою - раком лімфоїдної тканини. Тривале лікування та реабілітація не дали очікуваних результатів.

Зазначається, що прощальна церемонія з бійцем відбудеться о 11:00 на площі Героїв у Володимирі-Волинському.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим військового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, рак, полковник, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У маленької дівчинки з Волині – рідкісна хвороба, яку виявляють у декількох людей на мільйон
Сьогодні, 13:17
Бандероль із язиком корови для Медведчука: у Луцьку активісти влаштували мітинг на захист мови
Сьогодні, 13:05
Повідомили, коли і де прощатимуться з померлим Героєм АТО з Волині
Сьогодні, 12:57
У Луцьку цьогоріч не розпочнуть роботи із реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 12:44
16-річний хлопець, який викрав авто у селі Дерно, виявився «досвідченим» злодієм
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
Помер волинський полковник, який боровся з раком Помер волинський полковник, який боровся з раком
15 липень, 16:20
У річці на Львівщині втопився волинянин У річці на Львівщині втопився волинянин
30 червень, 13:29
Померла 37-річна онкохвора лучанка, яка сподівалась на порятунок в Німеччині Померла 37-річна онкохвора лучанка, яка сподівалась на порятунок в Німеччині
23 червень, 10:31
У Польщі в аварії загинув молодий волинянин У Польщі в аварії загинув молодий волинянин
06 квітень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ТРЦ «ПортCity» повністю відновлюють роботу кафе та ресторани*
Сьогодні, 14:00
 0
Через аварію на мережі декілька вулиць у Рожищі залишилися без води
Сьогодні, 13:38
 0
У селі поблизу Луцька невідомі намагалися розібрати металеві відбійники вздовж пішохідної зони
Сьогодні, 13:20
 0
Продовжуємо карантин на місяць, але не довше, – Зеленський
Сьогодні, 13:18
 0
У маленької дівчинки з Волині – рідкісна хвороба, яку виявляють у декількох людей на мільйон
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8