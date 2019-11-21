Що буде із субсидіями наступного року





Про це в четвер, 16 липня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише



Він зазначив, що скорочення субсидій не планується, незважаючи на те, що тариф на опалення буде знижено і ще більше домогосподарств вийдуть з категорії незахищених.



"Тому на даному етапі ми припускаємо такий же обсяг (субсидій, - ред.), як і на цей рік", - зазначив Марченко.



Він також висловив упевненість, що в бюджет-2021 закладуть достатньо коштів на субсидії на житлово-комунальні послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд України не має наміру скорочувати субсидії в 2021 році. Наразі передбачається, що на них у наступному році виділять стільки ж коштів, скільки і в поточному.Про це в четвер, 16 липня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Кореспондент Він зазначив, що скорочення субсидій не планується, незважаючи на те, що тариф на опалення буде знижено і ще більше домогосподарств вийдуть з категорії незахищених."Тому на даному етапі ми припускаємо такий же обсяг (субсидій, - ред.), як і на цей рік", - зазначив Марченко.Він також висловив упевненість, що в бюджет-2021 закладуть достатньо коштів на субсидії на житлово-комунальні послуги.

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