Що буде із субсидіями наступного року
Сьогодні, 03:16
Уряд України не має наміру скорочувати субсидії в 2021 році. Наразі передбачається, що на них у наступному році виділять стільки ж коштів, скільки і в поточному.
Про це в четвер, 16 липня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Кореспондент.
Він зазначив, що скорочення субсидій не планується, незважаючи на те, що тариф на опалення буде знижено і ще більше домогосподарств вийдуть з категорії незахищених.
"Тому на даному етапі ми припускаємо такий же обсяг (субсидій, - ред.), як і на цей рік", - зазначив Марченко.
Він також висловив упевненість, що в бюджет-2021 закладуть достатньо коштів на субсидії на житлово-комунальні послуги.
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Про це в четвер, 16 липня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Кореспондент.
Він зазначив, що скорочення субсидій не планується, незважаючи на те, що тариф на опалення буде знижено і ще більше домогосподарств вийдуть з категорії незахищених.
"Тому на даному етапі ми припускаємо такий же обсяг (субсидій, - ред.), як і на цей рік", - зазначив Марченко.
Він також висловив упевненість, що в бюджет-2021 закладуть достатньо коштів на субсидії на житлово-комунальні послуги.
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