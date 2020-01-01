Волинянину, який скоїв смертельну аварію на дорозі Ковель-Ягодин, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 11:13
Лісівнику з Волині, який спричинив смертельну ДТП, повідомили про підозру.
Слідство встановило, що зранку 13 вересня 2019 року чоловік, перебуваючи за кермом Volkswagen Sharan, на автодорозі поблизу села Старі Кошари Ковельського району під час розвороту порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто з двома мотоциклами, - інформує прокуратура Волинської області.
У результаті ДТП один мотоцикліст загинув, інший – отримав травми.
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У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Слідство встановило, що зранку 13 вересня 2019 року чоловік, перебуваючи за кермом Volkswagen Sharan, на автодорозі поблизу села Старі Кошари Ковельського району під час розвороту порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто з двома мотоциклами, - інформує прокуратура Волинської області.
У результаті ДТП один мотоцикліст загинув, інший – отримав травми.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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