В Україні хочуть об'єднати державні і приватні камери спостереження
Сьогодні, 03:17
В МВС підготували законопроєкт, який дозволить з'єднати мережу приватних і державних відеокамер в одну систему спостереження.
Один з великих ТРЦ Києва вже погодився підключити свої камери до державної системи. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Канал24.
"Щодо боротьби з вуличною злочинністю. Я прошу всіх власників ресторанів і торгових центрів, підключайте ваші відеокамери до систем "Безпечне місто" ваших міст, щоб ми могли збільшити кількість камер", – заявив Геращенко.
За його словами, тільки в Києві працює сьогодні 6700 відеокамер, встановлених за гроші міського бюджету. У містах інших країн загальна кількість камер досягає кількох мільйонів.
"Неможливо злочинцю буде щось зробити. Кожен його крок буде видно з 10-ти точок. Ми прагнемо до цього. Ми готуємо закон, який буде називатися "Безпечна держава", – додав заступник голови МВС.
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Один з великих ТРЦ Києва вже погодився підключити свої камери до державної системи. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Канал24.
"Щодо боротьби з вуличною злочинністю. Я прошу всіх власників ресторанів і торгових центрів, підключайте ваші відеокамери до систем "Безпечне місто" ваших міст, щоб ми могли збільшити кількість камер", – заявив Геращенко.
За його словами, тільки в Києві працює сьогодні 6700 відеокамер, встановлених за гроші міського бюджету. У містах інших країн загальна кількість камер досягає кількох мільйонів.
"Неможливо злочинцю буде щось зробити. Кожен його крок буде видно з 10-ти точок. Ми прагнемо до цього. Ми готуємо закон, який буде називатися "Безпечна держава", – додав заступник голови МВС.
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