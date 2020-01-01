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В Україні хочуть об'єднати державні і приватні камери спостереження

В Україні хочуть об'єднати державні і приватні камери спостереження
В МВС підготували законопроєкт, який дозволить з'єднати мережу приватних і державних відеокамер в одну систему спостереження.

Один з великих ТРЦ Києва вже погодився підключити свої камери до державної системи. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Канал24.

"Щодо боротьби з вуличною злочинністю. Я прошу всіх власників ресторанів і торгових центрів, підключайте ваші відеокамери до систем "Безпечне місто" ваших міст, щоб ми могли збільшити кількість камер", – заявив Геращенко.

За його словами, тільки в Києві працює сьогодні 6700 відеокамер, встановлених за гроші міського бюджету. У містах інших країн загальна кількість камер досягає кількох мільйонів.

"Неможливо злочинцю буде щось зробити. Кожен його крок буде видно з 10-ти точок. Ми прагнемо до цього. Ми готуємо закон, який буде називатися "Безпечна держава", – додав заступник голови МВС.

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Теги: відеоспостереження, МВС
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