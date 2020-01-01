Ліквідація районів на Волині: що зміниться

Валентин Малиновський.



Згідно з постановою, в державі замість 490 районів лишається 136. У Волинській області утворять 4 райони: Володимир-Волинський, Ковельський, Камінь-Каширський і Луцький.



Валентин Малиновський каже: змінюються території, але система управління на районному та обласному рівнях лишається старою через відсутність відповідних змін до Конституції. На рівні району продовжать працювати районні ради та РДА.



Перш за все зміни торкнуться громад області. Їх на Волині 54. Там зміниться система управління. ОТГ стануть більш самостійними.



"Об'єднані громади отримали власні бюджети, вони вийшли на прямі міжбюджетні відносини з державою. Вони отримували достатні податкові надходження і вийдуть з підпорядкування районів", - каже консультант Асоціації міст України.



За проєктом парламентарів до кожного з утворених районів мають увійти міські ті сільські ради:



- Володимир-Волинський район (з адміністративним центром у місті Володимир-Волинський) у складі територій Володимир-Волинської міської, Затурцівської сільської, Зимнівської сільської, Іваничівської селищної, Литовезької сільської, Локачинської селищної, Нововолинської міської, Оваднівської сільської, Павлівської сільської, Поромівської сільської, Устилузької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



- Камінь-Каширський район (з адміністративним центром у місті Камінь-Каширський) у складі територій Камінь-Каширської міської, Любешівської селищної, Маневицької селищної, Прилісненської сільської, Сошичненської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



- Ковельський район (з адміністративним центром у місті Ковель) у складі територій Велимченської сільської, Велицької сільської, Вишнівської сільської, Голобської селищної, Головненської селищної, Дубечненської сільської, Дубівської сільської, Заболоттівської селищної, Забродівської сільської, Ковельської міської, Колодяжненської сільської, Луківської селищної, Люблинецької селищної, Любомльської міської, Поворської сільської, Ратнівської селищної, Рівненської сільської, Самарівської сільської, Сереховичівської сільської, Смідинської сільської, Старовижівської селищної, Турійської селищної, Шацької селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



- Луцький район (з адміністративним центром у місті Луцьк) у складі територій Берестечківської міської, Боратинської сільської, Городищенської сільської, Горохівської міської, Доросинівської сільської, Ківерцівської міської, Колківської селищної, Копачівської сільської, Луцької міської, Мар’янівської селищної, Олицької селищної, Підгайцівської сільської, Рожищенської міської, Торчинської селищної, Цуманської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



Зі слів Валентина Малиновського нині в області є 54 сформовані об’єднані територіальні громади. Серед них є такі, що не хочуть приєднуватися до міст – такі як Княгининівська і Заборольська ОТГ. Нагадаємо, громади, які не хочуть об'єднуватися з обласним центром неодноразово виходили на акції протесту. Валентин Малиновський каже: це питання може вирішити суд.



Формування нових районів завершиться після виборів 25-го жовтня. Потому розпочнеться процес реорганізації, зміни юридичних осіб та ліквідація районних рад та адміністрацій. Зі слів консультанта Асоціації міст України, все буде відбуватися до 1 січня 2021 року.

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