У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО
Сьогодні, 02:16
На Волині у райцентрі Любомльського району розпочали капітальний ремонт вулиць.
Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у фейсбуці.
Капітальний ремонт розпочали 17 липня. Ремонтні роботи тривали на дорозі на вулиці Шевченка. Зокрема, працівники демонтували старі бордюри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у фейсбуці.
Капітальний ремонт розпочали 17 липня. Ремонтні роботи тривали на дорозі на вулиці Шевченка. Зокрема, працівники демонтували старі бордюри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі 61 випускник отримає золоті та срібні медалі
Сьогодні, 03:09
У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО
Сьогодні, 02:16
У 2020-му українців поменшало більше, ніж на 100 тисяч
Сьогодні, 01:13
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00