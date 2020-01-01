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У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО

У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО
На Волині у райцентрі Любомльського району розпочали капітальний ремонт вулиць.

Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у фейсбуці.

Капітальний ремонт розпочали 17 липня. Ремонтні роботи тривали на дорозі на вулиці Шевченка. Зокрема, працівники демонтували старі бордюри.

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Теги: Волинь, Любомль, ОТГ, ремонт
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