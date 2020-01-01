У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у фейсбуці.



Капітальний ремонт розпочали 17 липня. Ремонтні роботи тривали на дорозі на вулиці Шевченка. Зокрема, працівники демонтували старі бордюри.

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